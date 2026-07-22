Signos: confira seu horóscopo desta quarta-feira (22)

QUEM NASCEU HOJE

É uma pessoa muito aplicada, e sabe que as oportunidades não devem ser perdidas. Gosta dos desafios, e não teme nenhum tipo de trabalho. Ao iniciar um projeto, só para ao alcançar os objetivos. Corajoso, intenso e visionário.

ALERTA DO DIA

Os escorpianos passam o dia no alerta e a rotina será imprescindível durante este período. Não mude o andamento do seu trabalho. Cuidados para não comprometer seu orçamento com gastos em supérfluos. Não fique distante do seu par afetivo.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

♈ ÁRIES (21/03 a 20/04)

O período astral que inicia traz a força da sua mente nas conquistas financeiras, familiares e profissionais. Fase produtiva em todos os setores. Terá habilidades para acordos domésticos. Amor com sedução.

♉ TOURO (21/04 a 20/05)

Dia que terá colaboração profissional e apoio de sócios ou empregados. Sinal produtivo para mudanças familiares. Você sente bem com os resultados dos negócios e vê fácil a solução dos problemas financeiros.

♊ GÊMEOS (21/05 a 20/06)

O Sol na sua terceira casa astral abre caminhos para lidar com novos negócios. Você esta com energia de sobra para dar conta de tudo. O seu astral beneficia a família e traz satisfação com a pessoa amada.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

♋ CÂNCER (21/06 a 21/07)

O Sol passou a influenciar sua segunda casa astral, que é a do trabalho, das mudanças e crescimento financeiro. Sua criatividade ganha apoio. Clima expressivo com quem ama. Pode negociar com familiares.

♌ LEÃO (22/07 a 22/08)

A sua fase positiva chegou, o Sol no seu signo traz as possibilidades de conquistar fama e fortuna. Você ganha uma dose de coragem e, vê o sucesso acontecer nos negócios e trabalho. Amor cheio de charme.

♍ VIRGEM (23/08 a 22/09)

O período será repleto de exigências no setor profissional, no lar e finanças. É a hora de dar um tempo para evitar desgaste com pessoas do trabalho e com a família. Vênus segura a vida afetiva.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

♎ LIBRA (23/09 a 22/10)

Dia que precisará de equilíbrio no amor, Vênus seu planeta, traz desgaste na vida afetiva, ciúmes e discussões. Poderá enfrentar dificuldades para se expressar. Finanças neutras, evite novos gastos.

♏ ESCORPIÃO (23/10 a 21/11)

Você esta passando pelo alerta, e o momento pede rotina. Adie viagens, compras, mudanças nos negócios ou trabalho. Deixe tudo como esta. Cuide um pouco da saúde. Não discuta com a família.

♐ SAGITÁRIO (22/11 a 21/12)

Dia que sente segurança nos assuntos financeiros e profissionais. Grande habilidade para negociar. Mais tranquilo, pode sair para compras, viagens e encontros de amigos. Clima de sedução no amor.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

♑ CAPRICÓRNIO (22/12 a 20/01)

Você sente que conseguirá resolver os problemas do lar e tem o apoio da família. Continue com bons pensamentos. Sua força de vontade traz melhores chances financeiras. Amor participativo.

♒ AQUÁRIO (21/01 a 19/02)

Fase que se livrará de alguns problemas profissionais e tem colaboração no trabalho, incluindo compras para o lar. Ótimas mudanças nas finanças, conseguirá organizar os negócios. Novidades no amor.

♓ PEIXES (20/02 a 20/03)

Período que pode resolver seu relacionamento, Vênus o planeta do amor, esta no seu signo oposto trazendo paixão. Pode assumir compromisso ou acertar problemas afetivos. Mudanças no trabalho.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

As previsões são do programa "Bom dia Astral", apresentado por Dirce Alves e Frank Alves há mais de 40 anos no rádio paranaense.