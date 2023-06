Signos: confira seu horóscopo desta quarta-feira (21)

Os leoninos passam dia no alerta

Quem nasceu hoje

Tem uma visão privilegiada do mundo e com excelente noção de ajuda ao próximo. É pessoa com grande energia, e está sempre em busca do sucesso profissional. Por ser confiável e bondoso terá diversos amigos. Inventivo, vigoroso e verdadeiro.

Alerta

Os leoninos passam dia no alerta, e os astros aconselham a rotina. Adie negociações, parcerias ou viagens. Os gastos devem ser colocados na ponta do lápis. Não discuta sem necessidade com a pessoa amada. Saúde neutra.

Áries – A partir de hoje o Sol influenciará sua quarta casa. Período para resolver os problemas da família, negociar a compra da casa própria ou reformar. Companheirismo total no trabalho. Amor com estímulo.

Touro – A fase é de surpresas nos negócios com chances de crescimento financeiro. O período é de sorte e progresso. Pode iniciar parcerias e até mudar de trabalho. Colaboração da família e do seu amor.

Gêmeos – Você estará mais equilibrado e o trabalho flui para o crescimento financeiro. Harmonia com pessoas que participam dos seus negócios. Prestígio social está em alta. Amor com carinhos.

Câncer – Hoje o Sol passa a transitar no seu signo trazendo mais disposição para enfrentar os problemas. Conseguirá o sucesso desejado. Comece a usufruir desta fase. Vem amor, trabalho, amizades e saúde.

Leão – Tem início uma fase que precisará de paciência e rotina. Evite dominar as pessoas da família. No amor terá mais compreensão. O Sol passa a influenciar sua desfavorável 12ª casa. Dia de alerta.

Virgem – Um bom dia para resolver os problemas financeiros e profissionais. Atenção com novos gastos, Vênus e Marte o desfavorecem. Use sua inteligência para não aumentar as dificuldades. Amor neutro.

Libra – Dia que poderá ir as compras domésticas e receber apoio da família em novos projetos. O trabalho vai bem, pode contar com ajuda de terceiros. Seu poder de compreensão está em alta. Amor vibrante.

Escorpião – A passagem do Sol na sua nona casa traz uma das melhores fases do ano astral. Ótimas oportunidades de acertar seus negócios, abrir frentes de trabalho e contar com mais dinheiro. Amor e felicidade.

Sagitário – O Sol exigirá mais atenção com novos compromissos financeiros e o ideal será analisar com atenção cada mudança que pretende realizar. O clima com a família está tenso. Evite a ansiedade. Amor agitado.

Capricórnio – Fase para resolver os problemas afetivos, pode iniciar novo compromisso e assumir convivência. A vida profissional vai melhorar e as finanças voltam a crescer. Saúde vibrante.

Aquário – A influência do Sol na sua sexta casa indica a necessidade de cuidar da sua saúde. Os investimentos estão favorecidos. Terá colaboração para resolver assuntos financeiros da família. Amor criativo.

Peixes – Você vive um período tranquilo e de sucesso em vários setores da sua vida. Sorte em aquisição de casa ou terreno. Muita intimidade no amor. Tente em jogos, sorteios e loteria. Saúde ótima.

