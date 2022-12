Signos: confira seu horóscopo desta quarta-feira (21)

Da Redação

Quem nasceu hoje

Conseguirá todos os objetivos na vida, para tanto basta usar sua capacidade. As viagens e estudos terão uma importância muito grande em sua vida. Contatos sociais favorecidos. Inteligente, vigoroso e de bom coração.

Alerta

Os sagitarianos passam o dia no alerta, e devem manter a rotina durante esta fase negativa. Controle os gastos para não entrar no vermelho Procure descansar mais nesse período. Evite discussões com a pessoa amada e família.

Áries – Terá a partir de agora além do Sol na sua 10ª casa a volta de Júpiter no seu signo. Hora de resolver todos os problemas no trabalho e lar. Sua determinação trará os resultados esperados.

Touro – Você é um dos privilegiado, pois a poderosa influência da nona casa é sinal de muitas realizações. Fase de sucesso profissional e chances de aumentar os ganhos. Bom para viagens.

Gêmeos – O período traz mudanças nos negócios. Mas, a verdade é que não deve passar dos limites nas finanças ou mudanças radicais na profissão. No amor certos segredos podem vir à tona.

Câncer – A presença do Sol na sua sétima casa traz convites para sociedades, mudanças nos negócios e início de novos trabalhos. O seu relacionamento afetivo tende a se consolidar, acertos de convivência.

Leão – Fase que recebe boas notícias sobre seus negócios. Vá em frente e aceite colaboração nas finanças. Se organize para o Natal e não esqueça dos presentes até para quem negocia.

Virgem – Você, assim como Touro passa a receber uma das melhores influências deste ano. Estará cercado por gente legal, que pode confiar. No amor, se melhorar estraga. Saia para compras natalinas.

Libra – Período que estará preocupado com a família, com o Natal e Ano Novo. Tenha mais fé nas suas decisões, planeje suas festas. Firmeza com quem ama. Compras e presentes para todos.

Escorpião – Você saiu do alerta de madrugada, a Lua o faz ir a mil por hora. Trabalho extra e equilíbrio no seu lar. Estímulos nos negócios, com entrada extra de dinheiro. Conte com Câncer e Touro.

Sagitário – O dia é de alerta e o ideal é esquecer velhas mágoas e passar adiante os problemas. Desfavorável para compras, viagens e início de negócios. Não mude os planos das festas de fim de ano.

Capricórnio – A partir de hoje você se torna um privilegiado, além de Júpiter que volta no seu signo, o Sol também passa a influenciar. Serão 30 dias de pleno sucesso, paz, amor e dinheiro.

Aquário – Tem início o chamado popularmente inferno astral. Com bom humor dará a volta por cima dos problemas. Cautela com uma situação mal resolvida, principalmente com a família.

Peixes – A agitação astral da casa 11, indica que continua bem no trabalho e negócios. Com bom humor terá equilíbrio até com seu organismo. Positivo para compras, viagens e encontro de parentes.

