Signos: confira seu horóscopo desta quarta-feira (21)

Quem nasceu hoje

É uma pessoa com uma personalidade marcante. Alcançará postos de destaque. A criatividade é uma de suas maiores qualidades. Tem um bom coração e esta sempre ajudando os mais necessitados. Empreendedor, ousado e de bom gosto.

Alerta

Os leoninos passam o dia no alerta, e o mais recomendado é a rotina durante este período. Nos assuntos que envolvam seu trabalho resolva os problemas com calma. Separe as questões familiares das financeiras. Controle o seu ciúme.

Áries – Dia que receberá apoio no lar e terá chances de resolver problemas financeiros. Seja mais atencioso com as pessoas do trabalho. Cuidado com sua ansiedade, que pode interferir na vida afetiva.

Touro – Vênus, na sua positiva quinta casa astral é indício de sucesso nas atividades profissionais e oportunidades para quem tem parceria. A criatividade será o ponto de equilíbrio nos negócios.

Gêmeos – Período em que o auxílio da família e pessoas do seu convívio profissional serão fundamentais para seu sucesso. Boa energia para questões materiais. Entrada extra de dinheiro. Amor com brilho.

Câncer – As surpresas nos negócios continuam acontecendo e você resolverá muitos dos problemas financeiros e profissionais. Bom dia com sua família. Carinhos redobrados do seu amor. Conte com Sagitário.

Leão – A indicação astral de hoje traz a Lua o desfavorecendo, é o seu alerta. O ideal é ficar na rotina. Desfavorável para viagens, compras e decisões de negócios. Amor complicado.

Virgem – Fase de inspiração. A família será importante em decisões financeiras. Bons momentos no trabalho e chances de crescimento nos negócios. Vênus traz amor, dinheiro e novos amigos.

Libra – Precisará de muita paciência e cautela para não perder seu espaço profissional. Não interfira na vida de parentes e evite exigências com seu amor. Procure seguir a rotina no seu lar e trabalho.

Escorpião – Para ter um bom dia deve encarar o trabalho e a família com mais seriedade. Mercúrio, o desfavorece e isso implicará em problemas de comunicação. Seja atencioso com seu amor.

Sagitário – Vitórias importantes nos negócios e crescimento financeiro. Conseguirá resolver problema que o preocupa no lar. Notícias a caminho sobre dinheiro. Amor impulsivo, seja mais romântico.

Capricórnio – Dia propício para organizar os negócios, trabalho e contar com a colaboração de todos, incluindo a família. Ótimo para resolver antigos problemas com seu amor, terminam as desconfianças.

Aquário – Fase que precisará dar atenção aos negócios para não perder oportunidade de novos ganhos. Redobre atenção com pessoas do seu trabalho e conte com o sucesso. Momento especial no amor.

Peixes – Dia que estará mais dedicado ao trabalho. Sua energia física flui e há chances de melhorar os ganhos. Estará mais romântico com seu amor. Conte com a sorte e tente em jogos.

