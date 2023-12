Signos: confira seu horóscopo desta quarta-feira (20)

Quem nasceu hoje

continua após publicidade

É movido pela persistência, por isso, alcançará sucesso em todos os empreendimentos profissionais a que se dedicar. Erguerá a carreira em bases sólidas. Tem forte preocupação pelas causas sociais. É constante, obstinado e arrojado.

Alerta

continua após publicidade

Os arianos passam o dia no alerta, e a indicação é para ter cuidados no trabalho e finanças. Evite entrar em disputas com as pessoas à sua volta. Controle a possessividade na vida a dois. Saúde em leve baixa. Viagens neutras

Áries – Você acorda no alerta, a Lua desfavorece novas ações e traz alguns problemas no trabalho. Procure ser paciente e evite sair da rotina. Oscilação no relacionamento familiar. Amor com discussões.

Touro – Você sente que o período é de grande realizações, as mudanças no rumo dos negócios e trabalho trazem sucesso. A medida que avança maiores oportunidades aparecem. Amor em dose dupla.

continua após publicidade

Gêmeos – A influência indica melhora econômica através do seu esforço, principalmente quem lida no comércio, sociedades ou parcerias. Mas, isso não significa que deve sair por aí gastando. Proteção no amor.

Câncer – O dia não poderia ser mais positivo, o trânsito do Sol em Escorpião ao lado de Vênus, traz excelentes condições financeiras, profissionais, familiares e afetivas. Tudo caminha bem e a paz e amor o fazem feliz.

Leão – O seu dia será de pleno sucesso nos negócios e trabalho, mas, não se esqueça que é muito invejado, use sua forte intuição. O momento facilita todo tipo de mudança profissional. Amor suave.

continua após publicidade

Virgem – Fase que deve avançar nos negócios. Ninguém vai impedir seu sucesso. Não abuse da saúde, evite exageros com horários e compromissos. Apoio da família. Proteção de Peixes. Amor com entrega.

Libra – Os astros dão um toque para não exagerar nos gastos e nem mudar os negócios ou trabalho. Deve ser mais determinado na busca do seu sucesso. Não se acomode. A pessoa amada está com ciúmes.

continua após publicidade

Escorpião – O trabalho e negócios são as áreas mais beneficiadas pelos astros. A influência vai permitir que você demonstre sua capacidade de resolver problemas e os resultados serão de progresso. Amor suave.

Sagitário – Dia que será difícil para lidar com a família, por isso evite exageros nos gastos e não discuta com Capricórnio e Libra. Trabalho bem posicionado, receberá apoio de superiores. Amor descontrolado.

Capricórnio – Você sente que logo terá ao seu alcance o trabalho e negócios que procura e tem direito. Mais uns dias o Sol o favorecerá. Ótimas ideias, mas dificuldades em colocar em prática. Amor com paz.

Aquário – Você deve aproveitar para acertar já seu trabalho. Se organize porque a próxima influência que começa a partir do dia 22, será difícil e pesada. Planeje os bons momentos.

Peixes – A Lua no seu signo traz com certeza um dia feliz tanto no lar como no trabalho. Conseguirá resolver a maior parte das suas atividades e até sair para fazer compras. Amor com alegria.

As previsões são do programa "Bom dia Astral", apresentado por Dirce Alves e Frank Alves há mais de 40 anos no rádio paranaense.

Siga o TNOnline no Google News