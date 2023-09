Signos: confira seu horóscopo desta quarta-feira (20)

Quem nasceu hoje

Terá facilidade para projetos em que precise de um bom administrador. Tem uma maneira singular de ver as coisas. Faz de tudo para alcançar as metas traçadas no trabalho e vida pessoal. É organizado, aplicado e companheiro leal.

Alerta

Os escorpianos ficam no alerta até 11h07, e os astros aconselham rotina durante esse período. Após esse horário os cuidados serão dos sagitarianos nos próximos dois dias e meio. Controle a impulsividade ou poderá atrair problemas.

Áries – Dia em que o contato com pessoas do seu trabalho tendem a ser estimulante. Aproveite para resolver as pendências financeiras. O maior desafio será cuidar da saúde. Releve os problemas afetivos.

Touro – O trabalho e negócios passam por uma fase de sucesso, conseguirá resolver a maior parte das pendências financeiras. Não dispense ajuda da família. Participação da pessoa amada. Tente na loteria.

Gêmeos – Dia propício para resolver problemas familiares e sair para compras domésticas. Procure modernizar suas atividades. Deve evitar somente os exageros alimentares.

Câncer – Fase equilibrada para negociações financeiras. Os astros prometem boa entrada de dinheiro. Sorte em crédito e novos trabalhos. Boas relações com familiares. Amor suave. Tente na loteria.

Leão – Você estará envolvido com venda, compra e reforma do seu imóvel. Surpresa nos assuntos do coração. Conte com equilíbrio nas finanças. Sonhos relativos à viagem e estudo podem se realizar.

Virgem – O Sol fica no seu signo até o dia 23 e os resultados dos seus esforços será o sucesso. Mas, Vênus ainda pede cautela no amor e no exageros com os gastos. A família transmite carinhos.

Libra – Você está a um passo de sair da fase negativa, o Sol passará a influenciar positivamente dia 23. Comece a organizar os negócios, a vida familiar e profissional. Não discuta com Capricórnio e Áries.

Escorpião – Você ainda acorda no alerta e, a Lua só estará no seu signo às 11h07. Deixe as decisões financeiras, trabalho e novos gastos para a tarde. Procure harmonizar os problemas com seu amor.

Sagitário – A influência astral da manhã traz tranquilidade no lar e trabalho, mas com o passar das horas se sentirá cansado. Você entra no alerta às 11h07. Se organize, evite mudanças nos negócios e novos gastos.

Capricórnio – Atividades criativas trarão boas condições de estabilidade financeira. Terá oportunidades de melhorar os ganhos que necessita para o crescimento profissional. Amor com definição.

Aquário – Sua estrela brilha nos negócios domésticos. Acredite um pouco mais na sua intuição. As finanças estão bem e, sua ajuda a familiares será importante, principalmente de Leão e Libra. Amor com paz.

Peixes – Dia que resolverá uma porção de problemas do seu trabalho. Novos relacionamentos terão destaque nas suas finanças. Fortaleça sua vida espiritual. Positivo para viagens e compras. Amor agitado.

As previsões são do programa "Bom dia Astral", apresentado por Dirce Alves e Frank Alves há mais de 40 anos no rádio paranaense.

