Signos: confira seu horóscopo desta quarta-feira (20)

Os nativos de Áries ficam no alerta até às 15h24, e a rotina continua sendo importante durante este período negativo no trabalho e vida pessoal

Quem nasceu hoje

É organizado na vida pessoal e profissional. Não teme o trabalho e a responsabilidade. É muito ligado á família e amigos. Conseguirá se sobressair em funções de chefia. A estabilidade é o seu objetivo. Vigoroso, inteligente e competente.

Alerta

Os nativos de Áries ficam no alerta até às 15h24, e a rotina continua sendo importante durante este período negativo no trabalho e vida pessoal. Após esse horário os cuidados serão dos taurinos nos próximos dois dias e meio.

Áries – A Lua o desfavorece até às 15h24, portanto fique na rotina e evite mudança de ação com a família. Deixe compras, decisões financeiras e acertos profissionais para depois desse horário.

Touro – Você acorda bem humorado e tem até às 15h24 para por seus negócios em ordem, incluindo compras e visitas. A tarde precisará de rotina e paciência. Evite discutir com sócios ou parceiros.

Gêmeos – Fase em que os negócios e trabalho que estavam enrolados se tornam mais claros. Boas mudanças no lar e setor financeiro. Seja mais rápido nas decisões. Marte segura um pouco suas energias.

Câncer – A influência de Vênus desde ontem no seu signo traz mudanças no amor, vem uma melhor convivência para os que buscam alguém especial. Crescimento financeiro. Alegrias com a família.

Leão – A influência atual pede que tire o pé do freio. Daqui a dois dias o Sol passará a transitar no seu signo. Comece a resolver tudo o que esta errado ou devagar no trabalho e lar. Amor implicante.

Virgem – Comece a se organizar, pois dia 22 o Sol influenciará sua desfavorável 12ª casa. Serão 30 dias de cuidados e rotina. Hoje esta tudo bem, troque ideias no trabalho. O amor continua em paz.

Libra – A fase é propícia para resolver assuntos da família e sair para compras domésticas. Use e abuse da sua capacidade de dar carinhos ao seu amor, amigos e parentes. Boas mudanças no trabalho.

Escorpião – Período que deve se mexer, a sorte esta do seu lado no trabalho. Relaxe e não fique esperando por coisas ruins. Negócios que estavam parados caminham para o sucesso financeiro.

Sagitário – Dia exigente, procure ser mais amoroso e prestativo com a família. Nos negócios e trabalho tenha cuidado e não dê espaço para os invejosos. O momento pede que resolva assuntos do coração.

Capricórnio – O ambiente familiar pode ser agitado por grandes novidades, principalmente com mudanças, compras e até viagens para rever parentes. Sinais de melhora nas finanças. Novidades no amor.

Aquário – A fase esta do jeito que você gosta. Apoio no trabalho, negócios e crescimento financeiro. Espere pelo melhor. Novos amigos, comércio em alta e apoio da família. Evite bebidas alcoólicas.

Peixes – Este é um ótimo dia para sair da rotina, se divertir, encontrar parentes e ficar numa boa. Seu amor transmite compreensão e libera ternura e fantasias afetivas. Tente na loteria. Finanças em alto astral.

