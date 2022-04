Da Redação

Signos: confira seu horóscopo desta quarta-feira (20)

Quem nasceu hoje

É uma pessoa decidida, o que fará com que procure desafios constantes na vida profissional e pessoal. Conquistará sucesso graças a sua capacidade e vontade de vencer. Intenso, ajuizado e talhado para as vitórias.

Alerta

Os sagitarianos passam o dia no alerta e a indicação é a de rotina durante esse período negativo. Adie as mudanças que pretende fazer no trabalho e vida pessoal. No amor, controle suas críticas para não magoar seu par afetivo.

Áries – A partir de hoje o Sol vai influenciar sua segunda casa, que rege o trabalho, aumento dos bens e entrada de dinheiro. Muitas mudanças que logo devem acontecer. Continue tendo paciência.

Touro – Você terá a partir de hoje a positiva influência do Sol no seu signo e ao lado de Mercúrio passará toda sua capacidade profissional. Boa entrada de dinheiro. O romantismo marcara sua relação.

Gêmeos – Precisará de cautela para não criar problemas no trabalho e negócios. O Sol passa a influenciar sua 12ª casa, é o chamado popularmente de inferno astral. Busque um maior isolamento.

Câncer – O astral em família será de carinho, inclusive com amigos e pessoas da vida profissional. Aproveite as bênçãos dos astros e aceite colaboração para novas investidas nos negócios. Clima de paixão com seu amor.

Leão – A partir de agora será um privilegiado, agite seus negócios e conte com o sucesso. Facilidade para assuntos domésticos, o astral em casa será perfeito. Surpresas com o dinheiro. Maturidade no amor.

Virgem – A presença do Sol na sua nona casa traz um dos melhores períodos do ano. Sucesso com tudo que esteja ligado a viagens, imóveis e tecnologia. Novos amigos e muito amor.

Libra – Agite sua vida familiar, evite se acomodar ou criar problemas com parentes. Dê mais carinhos à pessoa amada. Não se preocupe com as finanças, não há motivos para o estresse.

Escorpião – A forte influência do Sol na sua sétima casa traz chances de ser convidado para sociedade ou parceria. Sinal de harmonia com seu amor e família. Saúde perfeita.

Sagitário – O dia é de alerta e o ideal é rotina. O Sol hoje passará influenciar sua sexta casa e você deverá cuidar da saúde, um exame geral será importante. O trabalho segue sem dificuldades.

Capricórnio – Bom astral para divulgar suas ideias e contar com o sucesso. A vida sentimental vem com mudanças para seu coração. Excelente período para compras, viagens e negócios com a família. Tente na loteria.

Aquário – A partir de hoje estará voltado aos assuntos de família e pode até mudar de residência. Vênus, Marte e Júpiter o fazem feliz. Pode iniciar curso, novos negócios e viajar para rever parentes.

Peixes – Você passa por uma excelente fase e terá chances nos seus negócios. Vem mais dinheiro. Agite sua vida social, saia da rotina. Positivo para compras e visitas. Forte atração no amor.