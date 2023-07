Signos: confira seu horóscopo desta quarta-feira (19)

Quem nasceu hoje

continua após publicidade

Está sempre em evidência, pois é uma pessoa que nasceu para brilhar. Os trabalhos que envolvam o público exercerão grande influência neste nativo. A sua energia inesgotável fará com que alcance todos os objetivos. É decidido, companheiro e talentoso.

continua após publicidade

Alerta

Os nativos de Leão ainda passam o dia no alerta, e os astros aconselham rotina durante esse período negativo. Procure ter pensamentos positivos e não imponha seus pontos de vista no trabalho. Amor com ciúmes. Saúde em baixa.

continua após publicidade

Áries – Sua relação familiar está tranquila. Pode assumir novos compromissos financeiros, viajar e ir às compras. Satisfação com os negócios e trabalho. A pessoa amada traz carinhos. Cuide da aparência.

Touro – Fase que estará mais envolvido com sócios, superiores ou pessoas com as quais quer negociar. Sucesso é a palavra atual, aproveite. As finanças caminham bem. Boa saúde. Amor e paixão.

Gêmeos – Mercúrio e Vênus equilibram seu dia, pode assumir compromissos profissionais e familiares. Oportunidade de ganhar mais com propostas de negócios. Compreensão no amor.

continua após publicidade

Câncer – A Lua no seu signo traz mudanças importantes e positivas para o seu trabalho. Seja determinado em relação aos assuntos da família. Conte com Escorpião, Aquário e Touro. Amor feliz.

Leão – Você passa pelo alerta e o ideal será adiar início de negócios. Não faça cobranças a sua família. Você está a um passo de sair da fase negativa. Respire fundo e espere. Seu amor dá carinhos e compreensão.

continua após publicidade

Virgem – Convém não se indispor com sua família, evite qualquer tipo de reclamação. Organize a vida afetiva e financeira. Dia 22, o Sol o desfavorecerá, é o chamado inferno astral.

Libra – O período indica tranquilidade com sua família. Já Marte na sua 12ª casa, pede que evite qualquer tipo de mudanças nos setores financeiros e profissionais. Suporte do seu amor.

Escorpião – Nesta fase conseguirá detectar os invejosos e com isso alcançará o equilíbrio nos negócios e vida familiar. Mudanças importantes estão acontecendo no setor profissional. Amor participativo.

continua após publicidade

Sagitário – Neste período precisará organizar seus negócios e finanças. Oportunidades de acertar o que está errado não deve faltar. Seus esforços com a família também trarão a paz. Seu amor transmite paixão.

Capricórnio – Você estará propenso a receber proposta da família para uma mudança no rumo dos negócios, que pode ser uma parceria ou sociedade. Força para aumentar seus ganhos. Amor exaltado e simpático.

Aquário – Fase que deve cuidar da saúde, incluindo até um regime alimentar. Alegrias com a família, que trazem boas notícias. O trabalho e negócios vão bem. Pode aceitar apoio de Câncer ou Áries.

Peixes – O período traz boas notícias no trabalho e amor. A Lua exalta seu charme e ativa seu poder de conquista. Clima agradável com a família. Saia para compras. Tente em jogos.

Siga o TNOnline no Google News