Signos: confira seu horóscopo desta quarta-feira (19)

Quem nasceu hoje

É uma pessoa com ideias criativas. Tem uma forte energia, e está sempre em busca de novos desafios. Terá facilidade para trabalhos ligados ao grande público. É experiente, alegre e com facilidade para expressar seus desejos.

Alerta

Os arianos passam o dia no alerta, e a indicação é de rotina. Adie para quando estiver melhor posicionado as mudanças no trabalho. Cuidado para não entrar no vermelho com gastos fora do orçamento. No amor, evite o ciúmes.

Áries – Você ainda acorda no alerta e a indicação é para ter cuidados e rotina. Não se precipitando mudará para melhor uma situação confusa. Evite cometer excessos alimentares. Amor neutro.

Touro – A Influência de Mercúrio no seu signo é sinal de novas oportunidades no trabalho e negócios. Espere que dia 20, o Sol o protegerá. Contenha a ansiedade. Amor seguro. Novas chances financeiras.

Gêmeos – O dia será tranquilo, Vênus no seu signo equilibra as finanças e o amor. Mas, o recado dos astros é para se organizar para o próximo período em que o Sol o desfavorecerá.

Câncer – Fase em que seu astral está em alta, mas a indicação é para não abusar da sorte. Use lado pacífico e de espaço para a família e seu amor. Boas ideias comerciais. Vênus pede calma, não crie problemas.

Leão – Dia que deve abrir novos caminhos nos negócios e até se livrar dos problemas e invejosos. Entusiasmo por atividades ligadas a viagens, comércio de medicamentos e imóveis. Amor movimentado.

Virgem – Fase para resolver assuntos ligados a vida afetiva, pode assumir compromisso de convivência ou acertar antigos problemas. Lucros nos negócios, mas terá que dar apoio a família e nativos de Câncer.

Libra – Fase de novos planos domésticos, incluindo viagens e encontro de parentes. Sucesso financeiro para quem negocia com imóveis. Carinhos e charme com seu amor. Trabalho com colaboração.

Escorpião – A influência é positiva para inovar nos negócios. Você tem chances de ganhar mais. Acredite na sorte. Surpresas do seu amor. Pode programar passeios e viagens no feriado. Tente em jogos.

Sagitário – A influência da Lua na sua quarta casa astral indica a necessidade de resolver problemas domésticos. Terá ajuda no trabalho e negócios. Melhora financeira. Amor com sucesso.

Capricórnio – Quarta-feira que poderá realizar compras e viagens. Negócios com sucesso. Aproveite para estar com amigos e a família. Melhora da saúde. Novos horizontes nas finanças que voltam a crescer.

Aquário – Fase que terá muitas oportunidades no seus negócios e trabalho. Tudo o que fizer agora trará muitas alegrias. Organize suas ideias e ganhe mais. Astral tranquilo no amor.

Peixes – Período que terá chances de realizar antigas esperanças. Sucesso em novos contatos de negócios. Bons momentos com a família. Amor tranquilo e firme. Saúde perfeita.

