Signos: confira seu horóscopo desta quarta-feira (19)

Quem nasceu hoje

Está sempre á frente dos grandes feitos. Exerce grande influencia na comunidade em que vive. Tem muita energia mental e física. Gosta de aventuras, o que fará ser um grande esportista. Dinâmico, persuasivo e com ideias brilhantes.

Alerta

Os leoninos ainda passam o dia no alerta, e os astros aconselham ter atenção com mudanças ou inovações no trabalho. Evite discussões com as pessoas á sua volta. No amor, o ciúme pode trazer algumas desavenças.

Áries – Demonstre sua firmeza e resolva rápido os entraves dos negócios. Impulsivo e apressado, não deve falar sem pensar ou criará problemas. Dê apoio à família. Vênus, traz equilíbrio no amor.

Touro – O seu dia esta carregado de excelentes novidades. Inovações e mudanças trarão o sucesso profissional e financeiro. Satisfação com o andamento de projetos em parceria. Amor vibrante.

Gêmeos – Você passa o dia com muita autoconfiança, principalmente em relação aos negócios e trabalho. Movimente a sua vida social e reveja os amigos. Chances em jogos e loteria. Amor sensual.

Câncer – Hoje você ganha um novo impulso nos negócios. O apoio que necessita vem com força total, mas evite extravagâncias. Já no amor, os carinhos trazem felicidades. Colabore com Aquário e Peixes.

Leão – Dia que deve agir com mais atenção, principalmente no trabalho, é o seu alerta. Não misture problemas domésticos com os negócios. Desfavorável para compras, viagens e início de projetos. Amor complicado.

Virgem – O céu astrológico está cheio de boas energias. Dê o melhor de si e não se arrependerá. Saberá se ajustar as situações no lar e com o seu amor. Reconciliação para quem teve problemas.

Libra – Fase que vai mostrar uma grande capacidade de compreensão, principalmente no trabalho. O equilíbrio financeiro esta nas suas mãos. Positivo para encontros com familiares. Aposte mais no amor.

Escorpião – Período de exigências, não cante vitória antes da hora. Encare os problemas sem fazer dramas. Desfavorável para compras, viagens, início de negócios ou trabalho. Não discuta com a família.

Sagitário – Dia para realizar mudanças no lar, incluindo compras domésticas e de uso pessoal. Organize seus próximos passos, o Sol logo o desfavorecerá. Esclareça mal entendido no trabalho. Amor carinhoso.

Capricórnio – Fase que saberá se ajustar a todos com facilidade, mas tente controlar a ambição exagerada. O trabalho vai bem, aproveite. Ótimo para aceitar parceria com Câncer e Touro. Amor pedindo atenção.

Aquário – Boas perspectivas no trabalho e negócios que voltam a crescer. As finanças tendem abrir caminhos para renovação dos seus conceitos profissionais. Não adie compras e decisões no amor.

Peixes – Você precisa se sentir livre para realizar negócios, compras e viagens. Mas, não deve abusar da ansiedade, não leve tudo tão a sério, solte sua imaginação e viva melhor. No amor pode haver atritos.

