Signos: confira seu horóscopo desta quarta-feira (19)

QUEM NASCEU HOJE

Nada fará desistir dos objetivos profissionais e pessoais. A energia física e mental é acima da média. Não teme trabalhar sob pressão. É muito disciplinado, e com aberturas para o comando. Bondoso, audacioso e correto.

ALERTA DO DIA

Os escorpianos passam o dia no alerta, e os astros aconselham rotina para que nada saia do programado nas finanças. Adie mudanças no trabalho. No amor, evite cenas de ciúmes para não magoar à pessoa amada. Saúde em baixa.

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♈ ÁRIES (21/03 a 20/04)

A influência atual do Sol, e Marte seu planeta, trazem chances de resolver praticamente todos os problemas do trabalho e vida familiar. Saia em busca dos seus ideais. Amor em clima de paz. Tente na loteria.

♉ TOURO (21/04 a 20/05)

Um dia postivo no trabalho, deixe a teimosia de lado e usufrua de bons negócios e entrada de dinheiro. A família precisa de mais atenção, colabore com todos. Amor com bons momentos, paixão total.

♊ GÊMEOS (21/05 a 20/06)

Você recebe energia de Mercúrio, e o trabalho alcança o sucesso. Conte com Aquário, Libra e Áries. Seus horizontes estão abertos para ganhar mais. Amor com satisfação e muitas promessas.

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♋ CÂNCER (21/06 a 21/07)

A convivência com a família vai exigir mais atenção. Proteção e colaboração na área profissional, você vê o sucesso acontecer. Com facilidade acertará todos os problemas domésticos. Amor envolvente.

♌ LEÃO (22/07 a 22/08)

Pode assumir novos compromissos profissionais e esperar o progresso no trabalho. Não devem faltar força de vontade e colaboração nos negócios. Chances de receber apoio da família. Amor com atração total.

♍ VIRGEM (23/08 a 22/09)

O período indica a necessidade de não passar dos limites em novos gastos e evitar exigências com a família. Não deixe que o pessimismo prejudique o seu relacionamento. Desfavorável para mudanças no lar.

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♎ LIBRA (23/09 a 22/10)

A Lua esta no seu signo e você sente que tudo caminha mais fácil no lar. Siga sua intuição, e não deixe de dar atenção à pessoa amada. Positivo para compras, novos negócios e viagens. Saúde excelente.

♏ ESCORPIÃO (23/10 a 21/11)

Você esta passando pelo alerta, vá devagar com os negócios e não faça mudanças no trabalho. Cuidado com perdas financeiras. Desfavorável para compras à prazo e viagens. Amor com ciúmes.

♐ SAGITÁRIO (22/11 a 21/12)

Fase que terá novas chances na área profissional, e aumento dos ganhos. Apoio de sócios, superiores ou da família. Pode viajar, sair para compras e ter um melhor relacionamento afetivo. Saúde com energia.

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♑ CAPRICÓRNIO (22/12 a 20/01)

O momento é positivo para resolver assuntos do trabalho. Terá o apoio que busca e necessita para novos ganhos. No amor precisará ser mais participativo. Novidade em família, vem boas mudanças.

♒ AQUÁRIO (21/01 a 19/02)

Sua participação na vida da família será positiva, e você deve colaborar com os gastos. Dia feliz no trabalho, vem aumento das finanças. Favorável para acertos amorosos.

♓ PEIXES (20/02 a 20/03)

A fase pede menos sonhos e mais ação, seu dia requer concentração no trabalho. Não haverá problemas graves a enfrentar, apenas deve ser atencioso na área profissional. Proteção do seu amor.

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As previsões são do programa "Bom dia Astral", apresentado por Dirce Alves e Frank Alves há mais de 40 anos no rádio paranaense.