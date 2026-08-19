Signos: confira seu horóscopo desta quarta-feira (19)
Quem nasceu nesta data é bondoso, audacioso e correto
QUEM NASCEU HOJE
Nada fará desistir dos objetivos profissionais e pessoais. A energia física e mental é acima da média. Não teme trabalhar sob pressão. É muito disciplinado, e com aberturas para o comando. Bondoso, audacioso e correto.
ALERTA DO DIA
Os escorpianos passam o dia no alerta, e os astros aconselham rotina para que nada saia do programado nas finanças. Adie mudanças no trabalho. No amor, evite cenas de ciúmes para não magoar à pessoa amada. Saúde em baixa.
♈ ÁRIES (21/03 a 20/04)
A influência atual do Sol, e Marte seu planeta, trazem chances de resolver praticamente todos os problemas do trabalho e vida familiar. Saia em busca dos seus ideais. Amor em clima de paz. Tente na loteria.
♉ TOURO (21/04 a 20/05)
Um dia postivo no trabalho, deixe a teimosia de lado e usufrua de bons negócios e entrada de dinheiro. A família precisa de mais atenção, colabore com todos. Amor com bons momentos, paixão total.
♊ GÊMEOS (21/05 a 20/06)
Você recebe energia de Mercúrio, e o trabalho alcança o sucesso. Conte com Aquário, Libra e Áries. Seus horizontes estão abertos para ganhar mais. Amor com satisfação e muitas promessas.
♋ CÂNCER (21/06 a 21/07)
A convivência com a família vai exigir mais atenção. Proteção e colaboração na área profissional, você vê o sucesso acontecer. Com facilidade acertará todos os problemas domésticos. Amor envolvente.
♌ LEÃO (22/07 a 22/08)
Pode assumir novos compromissos profissionais e esperar o progresso no trabalho. Não devem faltar força de vontade e colaboração nos negócios. Chances de receber apoio da família. Amor com atração total.
♍ VIRGEM (23/08 a 22/09)
O período indica a necessidade de não passar dos limites em novos gastos e evitar exigências com a família. Não deixe que o pessimismo prejudique o seu relacionamento. Desfavorável para mudanças no lar.
♎ LIBRA (23/09 a 22/10)
A Lua esta no seu signo e você sente que tudo caminha mais fácil no lar. Siga sua intuição, e não deixe de dar atenção à pessoa amada. Positivo para compras, novos negócios e viagens. Saúde excelente.
♏ ESCORPIÃO (23/10 a 21/11)
Você esta passando pelo alerta, vá devagar com os negócios e não faça mudanças no trabalho. Cuidado com perdas financeiras. Desfavorável para compras à prazo e viagens. Amor com ciúmes.
♐ SAGITÁRIO (22/11 a 21/12)
Fase que terá novas chances na área profissional, e aumento dos ganhos. Apoio de sócios, superiores ou da família. Pode viajar, sair para compras e ter um melhor relacionamento afetivo. Saúde com energia.
♑ CAPRICÓRNIO (22/12 a 20/01)
O momento é positivo para resolver assuntos do trabalho. Terá o apoio que busca e necessita para novos ganhos. No amor precisará ser mais participativo. Novidade em família, vem boas mudanças.
♒ AQUÁRIO (21/01 a 19/02)
Sua participação na vida da família será positiva, e você deve colaborar com os gastos. Dia feliz no trabalho, vem aumento das finanças. Favorável para acertos amorosos.
♓ PEIXES (20/02 a 20/03)
A fase pede menos sonhos e mais ação, seu dia requer concentração no trabalho. Não haverá problemas graves a enfrentar, apenas deve ser atencioso na área profissional. Proteção do seu amor.
As previsões são do programa "Bom dia Astral", apresentado por Dirce Alves e Frank Alves há mais de 40 anos no rádio paranaense.