Signos: confira seu horóscopo desta quarta-feira (18)

Os sagitarianos passam o dia no alerta

Quem nasceu hoje

A mente é rápida e criativa, o que fará se sobressair profissionalmente. A vida social tem grande influência. Terá muitos amigos, que permanecerão ao seu lado durante toda sua existência. É agradável, inteligente e carinhoso.

Alerta

Os sagitarianos passam o dia no alerta, e os astros aconselham a cuidados e rotina. Evite iniciar novo projeto de trabalho e assinar documentos. Afaste-se de pessoas invejosas. Viagens desfavorecidas. Amor com ciúmes e discussões.

Áries – A fase é de boas mudanças no trabalho. Não vacile nas decisões, seja dinâmico para ganhar mais. Mas, evite negociar com Escorpião e Peixes. A pessoa amada o protege e traz carinhos.

Touro – Você sente que está tudo bem, é uma fase de renovação nos negócios e muitas chances financeiras. Seja paciente no seu lar. Criatividade para os que vão iniciar novos trabalhos. O amor está em paz.

Gêmeos – Período que terá chances que estava esperando nos negócios e finanças. Êxito, será a palavra atual, aproveite e coloque em prática seus planos de trabalho. A família e seu amor estão em harmonia.

Câncer – A vida no lar será agradável e você pode sair para compras domésticas e mudanças na decoração de sua casa. Conquistas importantes no seu trabalho e negócios. Saúde perfeita. Amor descontraído.

Leão – O Sol nesta fase abre caminhos para realizar novos negócios e acertar o seu trabalho. Mas, precisará ficar atento aos invejosos, cuidados especiais com a saúde. Seja paciente com a pessoa amada.

Virgem – Você passa por um ótimo período para renovar seus negócios, acertar seu trabalho e mudar o que está fazendo. Novidades na carreira. Muita garra para vendas e transações. No amor, Vênus o protege.

Libra – Nesta fase terá que colaborar com a família, colegas de trabalho e ter paciência com todos. Deve ainda evitar viagens, compras à prazo e mudanças no lar. Vênus, traz a necessidade de equilíbrio no amor.

Escorpião – A influência do Sol, na sua desfavorável 12ª casa vai até o dia 23, então espere para realizar mudanças nos negócios e lar. Evite a tendência ao pessimismo. Seu amor colabora e dá carinhos.

Sagitário – Você está passando pelo alerta e precisa de tolerância para não criar problemas com a família. Evite viagens, compras, novos negócios e discussões com seu amor. Pequeno obstáculo no trabalho.

Capricórnio – O ambiente familiar está tranquilo, terá apoio para resolver um problema no seu lar. Bons contatos nos negócios e muito equilíbrio no trabalho. Estará mais simpático com seu amor.

Aquário – Fase positiva para organizar a vida familiar, haverá colaboração de todos. Novas aberturas profissionais, conseguirá resolver antigos problemas. Sensualidade com a pessoa amada.

Peixes – O seu relacionamento profissional será altamente benéfico, terá colaboração para realizar mudanças e virá mais dinheiro. Boa intuição no seu caso de amor. Novidades sobre parentes. Evite o álcool.

As previsões são do programa "Bom dia Astral", apresentado por Dirce Alves e Frank Alves há mais de 40 anos no rádio paranaense.

