Signos: confira seu horóscopo desta quarta-feira (18)

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Os nativos de Sagitário passam o dia no alerta, e a rotina é indicada enquanto durar este período negativo

Quem nasceu hoje

continua após publicidade .

Procura estar sempre a par de tudo o que acontece a sua volta. A informação é muito importante para esse nativo. Cumpridor dos seus compromissos, cobrará das pessoas à sua volta o mesmo. Interessado, minucioso e inteligente.

continua após publicidade .

Alerta

Os nativos de Sagitário passam o dia no alerta, e a rotina é indicada enquanto durar este período negativo. Não negocie ou realize mudanças no setor de trabalho. No amor, evite querer impor suas vontades ao seu par afetivo.

continua após publicidade .

Áries – Haverá disposição, muita luta no trabalho e solução de problemas que o incomodam. Não fale sem pensar. Saúde estável. Seja menos autoritário com a família e não crie disputas com seu amor.

Touro – Um bom dia, terá apoio para inovar no trabalho. Novas amizades. Ótimo para viagens, compras, assinatura de documentos e liberdade de ação nos negócios. Amor com romance.

Gêmeos – A fase traz mudanças nos negócios e no trabalho. Haverá chances de organizar as finanças e ainda terá apoio da família para viagens, compras e mudanças no lar.

continua após publicidade .

Câncer – Você passa por um bom período, apenas não deve se precipitar em decisões de novos negócios. Controle os gastos. Procure apoio da família, de nativos de Capricórnio e Touro. Chances em jogos.

Leão – Período para resolver problemas da família, oportunidade de conseguir o equilíbrio financeiro. Fortes emoções no amor. Não crie desavenças com Escorpião e Sagitário. Atenção com a saúde.

continua após publicidade .

Virgem – Você passa por um bom período e pode programar compras, viagens e início de negócios. Novidades no lar, terá todos os privilégios que busca. Tente em jogos. Saia para encontros afetivos.

Libra – Oportunidades de resolver problemas ligados ao lar. Novidade com viagens, compras e mudanças de moradia. Amor compreensivo. Menos indecisões nos negócios. Saúde perfeita.

Escorpião – A Lua no seu signo traz excelentes resultados sobre mudanças nos negócios e trabalho. Apoio para melhorar seus ganhos. Aceite ajuda de Capricórnio e Leão. Amor emocionante.

Sagitário – O seu dia é no alerta, a Lua na sua desfavorável 12ª casa indica dificuldades para negociar e até viajar. O ideal é a rotina. Evite críticas e fuja de discussões. Não faça compras. Amor com ciúmes.

Capricórnio – Você passa bem o dia, pode pedir apoio e confiar no sucesso profissional. O destaque fica por conta da família que o apoia. Pode arriscar em negócios imobiliários. Amor compreensivo.

Aquário – O período ainda pede sigilo nos seus negócios, finanças e trabalho. Organize os próximos passos, mas espere mais uns dias para tomar decisões sobre a sua vida familiar. Todos esperam sua colaboração.

Peixes – Você está a um passo da influência negativa do Sol, que ficará 30 dias desfavorecendo. Se programe e evitará futuros aborrecimentos. Analise o que esta fazendo e seja determinado no lar e trabalho.

Siga o TNOnline no Google News