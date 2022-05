Signos: confira seu horóscopo desta quarta-feira (18)

Da Redação

Quem nasceu hoje

Gosta do que é certo e, estará sempre batalhando pelo seu lugar ao sol. Correto, não deixará nada inacabado. A presença da família será importante para o seu crescimento pessoal e profissional. Vigoroso, leal e companheiro.

Alerta

Os capricornianos passam o dia no alerta, e os astros pedem cautela durante este período negativo. Procure participar mais da vida da pessoa amada. Cuidado para não sair do orçamento financeiro. Adie mudanças no trabalho.

Áries – Júpiter, o planeta do otimismo ao lado de Vênus abrem as portas do progresso e até ganhos inesperados. Muitas oportunidades de iniciar negócios e ter apoio da família. Amor fortalecido.

Touro – Fase que esta mais ágil e tem vontade de mudar muita coisa no lar e no trabalho. Espere que Mercúrio, logo estará no seu signo trazendo grandes e positivas mudanças financeiras. Amor agitado.

Gêmeos – Período que apesar das limitações com dinheiro, pode realizar novos trabalhos e ter apoio para buscar negócios em parceria. Tenha paciência e espere a entrada do Sol dia 21 no seu signo. Amor seguro.

Câncer – Dia que poderá contar com sócios, superiores e a família para organizar seus negócios. Saia para compras, visitas e até viagens curtas. Entrosamento total no amor.

Leão – O clima é de progresso, você sente e sabe que chegou o momento do sucesso. É hora de estruturar as finanças e alcançar suas metas. Novas experiências vão estimular a família. Amor alegre.

Virgem – A fase favorece alterações no ambiente familiar. Em alta compras e reformas. Alterações positivas nos negócios e trabalho. Amor sensível, evite suas críticas naturais. Saúde positiva.

Libra – Dia que estará exigente com a família, evite o mau humor e colabore com todos. Tendência a agir segundo suas próprias convicções. As finanças não correm risco, por isso pode negociar a vontade.

Escorpião – Período excelente para expandir seus contatos e encontrar o que busca nos negócios e trabalho. Positivo para parcerias o que trará melhoria financeira. Amor conciliador.

Sagitário – A Lua no seu signo anuncia uma fase feliz, quando poderá e deverá aceitar apoio para a vida profissional. As associações estão favorecidas. Pode sair da rotina e ter encontros amorosos.

Capricórnio – Você passa pelo alerta e deve evitar mudanças no trabalho ou mesmo com a família. A saúde requer atenção, evite queixas e reclamações. Desfavorável para compras.

Aquário – O período traz equilíbrio com a família, que procura dar atenção e mais amor. Conte com melhora nas finanças e se quiser faça compras domésticas. Forte determinação com sua profissão.

Peixes – Dinamismo, liberdade e progresso. Vênus e Júpiter na sua positiva segunda casa trazem sucesso nos negócios, chances profissionais e melhora o relacionamento no trabalho. Amor presente.