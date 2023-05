Signos: confira seu horóscopo desta quarta-feira (17)

Da Redação

Quem nasceu hoje

É uma pessoa capacitada e não deixa passar nada em branco. A personalidade forte fará se destacar. Sabe de sua real capacidade, e não teme os obstáculos da vida. É um perfeito chefe de família. Companheiro, vigoroso e inteligente.

Alerta

A partir das 9h29, a Lua vai desfavorecer os nativos de Touro, e os astros recomendam cautela nos negócios. Evite correr riscos desnecessários nas finanças. No amor, de mais espaço para seu par afetivo. Cuide da sua saúde.

Áries – A partir das 9h29 a Lua entra no seu signo trazendo boas vibrações para o trabalho. Muitas conquistas nos negócios. A família procura colaborar com o setor financeiro, contas pagas. Amor em alta.

Touro – Hoje a Lua o desfavorecerá, fique atento aos problemas profissionais. Não se magoe com as pessoas a sua volta. Cuide da saúde, evite mudanças na alimentação. Procure relaxar. Amor equilibrado.

Gêmeos – Fase que precisará dar mais atenção aos problemas da família. Repense seu futuro e tenha equilíbrio nos gastos. Sua autoestima dependerá da imagem que passa aos outros. Amor positivo.

Câncer – Você tem alguns dias para organizar o período em que o Sol o desfavorecerá. Procure dar atenção ao seu par afetivo e a família. Aumenta sua responsabilidade com as pessoas. Trabalho bem colocado.

Leão – Dia que haverá chance de estabilizar seus negócios. Conseguirá acertar a maior parte dos problemas. Ótimo para compras, viagens e organizar a vida familiar. No amor Vênus ainda traz dificuldades.

Virgem – Período equilibrado, não se cobre tanto, se liberte da tensão mental e se possível pratique algum esporte. Chances de renovar os negócios e realizar mudanças no trabalho. Conte com seu amor.

Libra – O dia será de desafios no lar, a família faz cobranças, por isso seja mais prestativo. A paciência traz compensações. O trabalho e negócios vão bem, positivo para mudanças. Aposte num novo visual.

Escorpião – Fase que o trabalho flui com mais velocidade, se concentre nas mudanças e se livre dos invejosos. Não discuta com nativos de Gêmeos e Touro. Cuide da saúde. Amor compreensivo.

Sagitário – Dia positivo para organizar seus negócios e pensar numa parceria comercial. Siga sua intuição e planeje novas investidas. Relaxe em relação a vida afetiva. Pode iniciar tratamento estético.

Capricórnio – Fase que você produz mais e vê o sucesso financeiro acontecer. O trabalho em equipe será muito lucrativo. Chances de novos negócios, incluindo com imóveis. No amor ouça a voz do coração.

Aquário – Você está bem, por isso evite disputas no trabalho. Apenas se afaste de pessoas negativas. Dê apoio a familiares com problemas. Saiba conciliar a vida pessoal com a profissional. Amor carinhoso.

Peixes – Momento para rever seus planos e entender que os negócios e o trabalho caminham rápido. Saiba usufruir das boas condições financeiras. Mostre do que é capaz. Amor para ser curtido.

