Signos: confira seu horóscopo desta quarta-feira (17)

Quem nasceu hoje

É uma pessoa analítica. Conseguirá alcançar o sucesso em carreiras ligadas ao público. Está sempre atrás de novos desafios. É o amigo das horas difíceis. A família terá forte influência em sua vida. Perceptivo, audacioso e profissional.

Alerta

Os taurinos passam o dia no alerta e devem redobrar os cuidados com o trabalho. Não negligencie o que é de sua responsabilidade nas finanças. No amor, tenha paciência com seu par afetivo. Saúde em leve baixa.

Áries – A Lua no seu signo equilibra as emoções e há possibilidades de abrir novos caminhos no trabalho e negócios. Mais ativo, resolverá os problemas domésticos. Seu carisma surpreenderá o seu amor.

Touro – O dia é de alerta, convém baixar as expectativas de resolução de assuntos familiares. Controle a irritação, pois precisará da ajuda de terceiros nos negócios ou trabalho. Evite novos gastos.

Gêmeos – Mercúrio, na sua quarta casa melhora o relacionamento no trabalho e lar. Demonstre mais atenção com todos e conseguirá se fazer entender. Novos sonhos com seu amor.

Câncer – Você inicia o dia com bom humor, conseguirá resolver a maior parte dos problemas profissionais. Sua tolerância esta a mil e com isso vem bons negócios, acertos com a família e com a saúde.

Leão – A presença de Vênus e do Sol no seu signo aumentam a sua disposição para resolver impasses na profissão e amor. As pessoas estão mais receptivas e você vê o aumento dos negócios e dinheiro.

Virgem – Os astros trazem pequenas dificuldades nos negócios. Acalme-se Mercúrio seu planeta traz convites para trabalhos e chances de organizar as finanças. Amor devagar, sem críticas.

Libra – Terá que controlar sua irritação, pois pode precisar da ajuda de familiares e pessoas do trabalho. Dificuldades em se fazer entender, Mercúrio não traz um bom relacionamento com ninguém.

Escorpião – Fase que recebe colaboração espontânea no trabalho e negócios. Você dará conta do recado e conquistará novas aberturas financeiras. Não economize carinhos com a família.

Sagitário – Bom dia para modernizar suas técnicas no trabalho. No lar a harmonia reina e você pode ir as compras, viagens e visitas. Ganhos em atividades feitas em casa.

Capricórnio – Período em que precisará resolver problemas da família, peça apoio a Gêmeos e Câncer. Surpresas nas finanças, conquistará o que busca. Caminhos abertos para um grande amor.

Aquário – Fase que busca renovação nos negócios, suas ideias serão bem aceitas, somente não tente dominar ninguém. Seja realista e abra caminhos para novos ganhos. A paixão esta no seu coração.

Peixes – O trabalho em equipe vai render mais, principalmente se lidar com o público. Pode iniciar novos negócios e assumir compromissos financeiros. Amor com paixão, Vênus esta no seu signo oposto.

