Signos: confira seu horóscopo desta quarta-feira (16)

Quem nasceu hoje

Suas atitudes são imprevisíveis, mas, sempre dirigidas para o bem. Será ativo, fazendo sucesso junto ao sexo oposto. Tem uma força criadora muito grande, capaz de realizar tarefas grandiosas. Competente, bondoso e inteligente.

Alerta

Os leoninos ficam no alerta até às 20h15, e a indicação é para manter a rotina enquanto durar este período negativo. Após esse horário os cuidados serão dos virginianos nos próximos dois dias e meio no trabalho em vida pessoal.

Áries – O seu entusiasmo abre espaço para negócios com a família, acertos de imóveis e parcerias. Positivo para resolver problemas financeiros. Momentos de paz com seu amor. Tente na loteria.

Touro – Dia que não deve deixar nenhum obstáculo atrapalhar os negócios e a profissão. Júpiter no seu signo traz uma das melhores fase do ano. Seja paciente com a família. Boa entrada de dinheiro.

Gêmeos – Neste período libere sua criatividade e não se preocupe com invejosos. Vencerá fácil qualquer problema profissional ou familiar. Novos compromissos domésticos. Amor com bom clima.

Câncer – Ótima fase para iniciar projeto profissional. Aceite apoio de Aquário, Capricórnio e Touro. Abra mão dos negócios que não deram certo. Harmonia em família. Tranquilidade financeira. Amor e paixão.

Leão – O dia ainda é de alerta e a Lua estará no seu signo às 20h15. Use seu raciocínio para superar obstáculos no trabalho. Não faça negócios se não puder confiar nas pessoas. Seu amor traz compreensão.

Virgem – Você ainda tem alguns dias para enfrentar problemas e cuidar da saúde. O Sol estará no seu signo a partir do dia 23, até lá paciência. Não se sinta nervoso. Á noite entrará no alerta, se programe.

Libra – Um bom dia para resolver problemas familiares, todos precisam de você. Não dê chances as fofocas. Cuide da aparência e da alimentação. Seu amor procura compreender.

Escorpião – Fase que um lance de sorte no trabalho trará recompensas. Saiba usufruir deste período e abra mais espaço para novos negócios. Bons ventos sopram para os lados do amor. Saia para compras e visitas.

Sagitário – Dia que deve ouvir as pessoas que trabalham ou negociam com você antes de tomar uma decisão. Evite a tensão nervosa com a família. Chances de acertar as finanças. Amor feliz.

Capricórnio – Terá oportunidade de resolver problemas domésticos. Sua determinação em acertar as finanças proporcionará tranquilidade com a família. Use jogo de cintura para se livrar de confusões no amor.

Aquário – Período para organizar suas finanças e contar com tranquilidade para saldar as contas. Mas, ainda terá que dar apoio a alguns familiares com problemas. Tudo bem no amor.

Peixes – A influência do Sol, na sexta casa indica colaboração no trabalho e negócios. Mas, estará tenso por causa da saúde. Evite mudanças no lar e não crie dificuldades no seu relacionamento.

As previsões são do programa "Bom dia Astral", apresentado por Dirce Alves e Frank Alves há mais de 40 anos no rádio paranaense.

