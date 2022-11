Signos: confira seu horóscopo desta quarta-feira (16)

Da Redação

Quem nasceu hoje

Tem uma forte tendência para os negócios, apresenta facilidade para ganhar dinheiro. Está sempre arquitetando coisas novas, por ser uma pessoa com muita energia. A sua visão comercial é ampla. É equilibrado habilidoso e produtivo.

Alerta

Os leoninos ficam até às 22h05 no alerta, e a rotina deve ser sua aliada durante esta fase. Adie mudanças no setor de trabalho e gastos fora do orçamento. Cuidado com palavras impensadas, você pode magoar seu par afetivo e família.

Áries – Você passa por um período neutro em relação ao trabalho e negócios. A calma será importante para encontrar soluções a curto prazo. Faça parceria com pessoas ousadas como você.

Touro – Fase que deve apostar em suas ideias e aceitar apoio nos negócios e trabalho. Renove seu astral no amor, a gentileza vai ajudar. Tirando os excessos o dia tem tudo para ser feliz.

Gêmeos – Conte com bons fluidos para renovar seu trabalho e os negócios. Melhoram as chances de sucesso financeiro. Novos amigos, viagens, compras e visitas. O amor vem com muita garra.

Câncer – Hoje terá o espírito de iniciativa para resolver seus negócios e trabalho. Oportunidades de melhorar seus ganhos. A Lua esta no seu signo e todos colaboram com seu sucesso. Amor com novas energias.

Leão – Você acorda no alerta e precisará se organizar para passar bem o dia. Cautela ao dar opiniões no trabalho. Sinal de confusão no ar. A Lua estará no seu signo as 22h05. Não se irrite com seu amor.

Virgem – Os trabalhos em parcerias recebem proteção dos astros, pode negociar a vontade, incluindo compra, venda e viagens. Mas, se prepare o seu alerta começa as 22h05.

Libra – A fase atual é uma das melhores dos últimos tempos, aproveite. Os contatos estão favorecidos. Os negócios e trabalho fluem para o sucesso e estabilidade. Sua vitalidade física esta em alta. Amor em alta.

Escorpião – Período em que aumenta sua responsabilidade profissional. Será reconhecido pela sua dedicação com a família. Viagens, compras, novos negócios e oportunidades de mudanças financeiras.

Sagitário – Dia que deve tomar cuidado com frustrações e instabilidade. Amanhã Vênus entrará no seu signo trazendo equilíbrio nas finanças, trabalho além de acertos no amor.

Capricórnio – Hoje você deve se preocupar com a presença de Vênus e dia 18, Mercúrio entrará na sua desfavorável 12ª casa. Insatisfação com o trabalho, negócios, vida familiar e afetiva. Nada de teimosia.

Aquário – Hoje estará mais sensível e com isso desperta a atenção e carinho de todos. Bons momentos no lar, a família traz mais compreensão. Mudanças no cotidiano agradam o seu amor.

Peixes – O seu astral brilha intensamente nos negócios e relacionamento com amigos, sócios ou empregados. Chances de viagens, compras, visitas ou encontros profissionais. O amor vem iluminado.

