Da Redação

Signos: confira seu horóscopo desta quarta-feira (16)

Quem nasceu hoje

Está sempre preparado para os desafios, jamais desiste de um objetivo. Nunca recua diante de um problema. Será uma pessoa ligada a família e seus costumes. Gosta de ajudar os mais necessitados. É interessado, imparcial e audacioso.

Alerta

Os virginianos passam o dia no alerta e o mais indicado neste período negativo é a rotina. Contenha os gastos. Aja com bom senso no trabalho. Controle as mudanças de humor para não magoar seu par afetivo. Viagens desfavorecidas.

Áries – Fase que deve evitar compras, viagens e negócios. Poupe energia, pois só deve encontrar problemas. Não discuta com familiares, colegas, sócios ou irmãos. Seu sistema nervoso esta frágil.

Touro – Sua vida familiar ganha destaque e você estará mais sociável. Positivo para negócios imobiliários, compras domésticas e até para saldar suas contas. Realização na vida afetiva. Conte com Leão, Aquário e Libra.

Gêmeos – Você esta mais amoroso com a família e seu amor. Novas oportunidades nos negócios. Conseguirá acertar as finanças. Pode se envolver em várias coisas ao mesmo tempo.

Câncer – O período é mágico tanto na vida familiar quanto no trabalho. Tudo transcorre de forma positiva. Um dia para acertar as finanças. Conte e espere pelo melhor no amor.

Leão – Dia que seus amigos, sócios ou familiares estarão ao seu lado. Você traz novas energias para vida profissional. Apoio financeiro. Vem paixão no seu coração.

Virgem – Você passa o dia no alerta e deve ter cuidados com a saúde, evite excessos alimentares, bebidas alcoólicas e cigarro. A Lua pede que não discuta com seu amor ou a família.

Libra – Nesta fase conseguirá a colaboração nos negócios. Dê atenção a Áries, Peixes e Sagitário. Não provoque ciúmes na pessoa amada. Com a família esta tudo bem, mudanças até de residência.

Escorpião – O Sol em Peixes favorece as novas ações profissionais e financeiras. Pode fazer investimentos em imóveis. Otimismo e confiança no futuro. Tente em jogos. Clima de amor e paixão.

Sagitário – Período positivo no trabalho. Superiores ou sócios reconheceram seu talento. Poderá ser convidado a novos cargos. Estímulos nas finanças. A família procura colaborar. Novidades para os solitários.

Capricórnio – Você terá sorte em seus negócios e mudanças que quer realizar na vida profissional. Aumento dos bens e propriedades. Seu amor esta mais apaixonado.

Aquário – Os astros trazem uma das fases mais felizes do ano e seu desejo estabilidade financeira chegou. Compras, viagens, sociedade, família, saúde, enfim é só aproveitar. Vênus e Marte estão no seu signo.

Peixes – Nesta fase terá a colaboração para organizar novos caminhos financeiros e profissionais. Cuidado com os gastos, em breve terá melhores condições. A família dá muito amor. Dia de mais saúde.