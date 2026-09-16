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HORÓSCOPO

Signos: confira seu horóscopo desta quarta-feira (16)

Quem nasceu nesta data é inteligente, livre e com muita força

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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Signos: confira seu horóscopo desta quarta-feira (16)
Autor Os escorpianos ficam no alerta até às 13h42 - Foto: Divulgação/Magnific

QUEM NASCEU HOJE

Tem uma grande capacidade de concentração. Conseguirá sucesso em trabalhos no qual possa comandar, é um líder e não teme as responsabilidades. A família exercerá grande influência. Inteligente, livre e com muita força.

ALERTA DO DIA

Os escorpianos ficam no alerta até às 13h42, e os astros aconselham rotina durante este período negativo. Após esse horário os cuidados serão dos sagitarianos nos próximos dois dias e meio no trabalho e vida pessoal.

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♈ ÁRIES (21/03 a 20/04)

Dia que pode contar com pessoas do trabalho, todos estão prontos para colaborar e as finanças tendem a se normalizar. Saia para compras para o lar. A saúde precisa de atenção. Amor com participação.

♉ TOURO (21/04 a 20/05)

Você sente que os negócios estão fluindo, poderá receber convites para novos trabalhos e até aceitar parceria. Sua intuição esta fortíssima e, com isso resolverá os problemas da família. Amor com paixão.

♊ GÊMEOS (21/05 a 20/06)

O seu planeta Mercúrio, esta na positiva quinta casa, que traz o sucesso no trabalho melhorando as finanças. Conte com o apoio da família. Pode pensar em novos negócios. Amor consolidado.

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♋ CÂNCER (21/06 a 21/07)

O dia será de tranquilidade profissional. Apoio de sócios ou superiores. Espere e conte com boas mudanças nos seus negócios. Logo terá maior equilíbrio financeiro. A pessoa amada demonstra muita paixão.

♌ LEÃO (22/07 a 22/08)

A sua estrela deve brilhar para o lado do setor de trabalho e traz novas oportunidades de ganho. Positivo para realizar ótimos negócios, com aberturas financeiras. Apoio do seu amor.

♍ VIRGEM (23/08 a 22/09)

Nesta fase você recebe o apoio nos negócios e trabalho, que caminham para a estabilidade. Seus esforços serão recompensados com mais dinheiro e harmonia da família. Relaxe com seu amor.

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♎ LIBRA (23/09 a 22/10)

Período que ainda precisa se prevenir na vida familiar, terá apenas que ser mais carinhoso e prestativo, nada de ciúmes. Problemas com Virgem e Áries. O trabalho estará um tanto exigente, evite novos gastos.

♏ ESCORPIÃO (23/10 a 21/11)

Hoje você fica no alerta até às 13h42, não crie problemas no trabalho e lar. Desfavorável para novos gastos. Coloque os pés no chão e não discuta com pessoas da família. Vênus equilibra o amor.

♐ SAGITÁRIO (22/11 a 21/12)

Dia que conseguirá realizar bons negócios, mas não deve passar dos limites no setor financeiro e nem esperar apoio. Cautela com as exigências no amor e com sua família. Entrará no alerta às 13h42.

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♑ CAPRICÓRNIO (22/12 a 20/01)

Dia que esta de bem com a vida. A família traz colaboração e boas notícias. As finanças tendem a se estabilizar, pode sair para compras. Não crie problemas com seu amor, seja mais prestativo. Saúde ótima.

♒ AQUÁRIO (21/01 a 19/02)

Você sente que há novas chances de ganho, e tranquilidade com as finanças da família. Sucesso com os contatos de negócios. Positivo para compras pessoais. Amor possessivo.

♓ PEIXES (20/02 a 20/03)

Período tranquilo profissionalmente, seu humor esta equilibrado e você passa boas energias no trabalho e no lar. Pode realizar mudanças nos negócios. Equilíbrio financeiro. Novos planos sentimentais.

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As previsões são do programa "Bom dia Astral", apresentado por Dirce Alves e Frank Alves há mais de 40 anos no rádio paranaense.

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