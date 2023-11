Signos: confira seu horóscopo desta quarta-feira (15)

Quem nasceu hoje

continua após publicidade

Tem sempre uma ideia para ser colocada em uso. Procura o caminho do sucesso, pois sabe que tem competência para se sobressair na carreira que escolher. Normalmente é o líder em sua comunidade. Persuasivo, com senso crítico e objetivo.

Alerta

continua após publicidade

Os sagitarianos passam o dia no alerta, e o mais indicado neste período é a rotina profissional e pessoal. Procure analisar seus gastos para não entrar no vermelho. Viagens e mudanças devem ser adiadas. No amor, procure ter paciência com seu par afetivo.

Áries – Dia que o bom humor depende de você, evite viagens e novos gastos. Espere para tomar decisões após o dia 25. Abra seu coração para o amor, mas não crie ilusões. Evite bebidas alcoólicas. Saúde neutra.

Touro – Você estará com ótimas ideias para curtir o feriado, pode até viajar. Dedique-se mais ao seu amor. Saia com amigos e parentes. Paixão por Escorpião. Crescimento financeiro.

continua após publicidade

Gêmeos – Fase para colocar em prática mudanças no lar e aceitar convites de parentes. Excelente para viver melhor a vida afetiva, seu amor anda mais carinhoso. Paixão por Sagitário. Colaboração de todos.

Câncer – O período não poderia ser melhor, saia para passeios, caminhadas, esporte, enfim viver a vida. Abra seu coração para a felicidade. Saúde ótima. Paixão por Capricórnio. Amor feliz com a pessoa amada.

Leão – Período que estará ajudando parentes, pode convidá-los para um almoço. Esqueça um pouco o trabalho, que vem com excelentes mudanças. Conduza esta fase com tranquilidade. Paixão por Aquário.

continua após publicidade

Virgem – Mergulhe de cabeça nos passeios, pequenas viagens e encontro de amigos. Vênus, chega com melhorias financeiras. De apoio aos seus familiares próximos. Saúde ótima. Paixão por Peixes.

Libra – Grandes mudanças começam com uma sementinha. Plante uma hoje. Fase de tranquilidade no lar, trabalho e excelentes chances financeiras. Invista no seu caso de amor. Paixão por Áries.

continua após publicidade

Escorpião – A fase é neutra em relação a vida afetiva e até financeira. Vênus, desfavorece novos gastos e o relacionamento amoroso. Não passe dos limites. Deixe seu coração encontrar soluções. Paixão por Touro.

Sagitário – Você ainda passa pelo alerta, o ideal é ser mais cuidadoso com as palavras dirigidas à família e seu amor. Podem surgir fofocas, mas nada afetará sua vida. Cuide da saúde. Paixão por Gêmeos.

Capricórnio – Dia para relaxar e visitar parentes. Evite se possível negociar. Procure enxergar o interior das pessoas. O seu organismo está em alta, porém você não deve abusar das frituras. Paixão por Câncer.

Aquário – Uma fase muito tranquila e feliz, mas hoje é feriado, por isso aproveite e saia para visitar os parentes. Sol e Lua o favorecem. Felicidade com seu amor. Saúde ótima. Paixão por Leão.

Peixes – Período para usufruir das boas energias. Positivo para viagens, passeios, encontros e pensar em novas realizações. Espere pelo sucesso e tranquilidade no trabalho. Paixão por Virgem.

Siga o TNOnline no Google News