Signos: confira seu horóscopo desta quarta-feira (15)

Quem nasceu hoje

Alcançará destaque no mundo profissional. A firmeza de caráter é um de seus pontos fortes. Exercerá liderança em sua comunidade. Conseguirá com facilidade expor seus pontos de vista as pessoas à sua volta. É encantador, alegre e acessível.

Alerta

Os sagitarianos ainda continuam recebendo a influência negativa do alerta, e os astros recomendam rotina durante este período. Evite ser crítico com os colegas de trabalho. Cuidado com gastos fora do orçamento. Saúde neutra.

Áries – O trabalho e a saúde hoje serão suas prioridades. Mas, não há motivos para medos ou angústias. Vênus dia 21 passa a transitar no seu signo suavizando todos os problemas. Amor difícil.

Touro – Dia positivo para acertar o trabalho, você passa por um excelente período de apoio as novas ideias. Organize os negócios, gastos e vida afetiva, pois a partir do dia 21 Vênus o desfavorecerá.

Gêmeos – Período de confiança no trabalho e negócios. Notícia positiva sobre as finanças. Segurança com a família, viagens, compras, acertos com sócios ou parceiros. Amor feliz. Conte com o melhor.

Câncer – Fase de bom convívio familiar e até solução de problema que o incomodava. Energias renovadas no trabalho e negócios. Viva o presente na vida afetiva, que vem com carinhos. Tente na loteria.

Leão – Dia de entrosamento e mudanças com sua família. Muita paz ao seu redor. Procure dialogar com as pessoas do trabalho, não discuta com Sagitário e Escorpião. Novas conquistas financeiras.

Virgem – Alcançará o prestígio que busca no trabalho. Energia e coragem não faltarão. Terá apoio da família nas mudanças que pretende realizar. Pode iniciar regime alimentar. O amor vem com muita confiança.

Libra – Novidades importantes com sua família. As condições financeiras voltam a crescer. Trabalho gratificante. Positivo para compras, viagens e mudanças no lar. Fato novo motivará sua vida afetiva.

Escorpião – O trabalho esta animado e as mudanças devem trazer maiores chances financeiras. Novos amigos, equilíbrio com a família e fato importante para os que buscam acerto afetivo. Organismo perfeito.

Sagitário – Você passa pelo alerta e deve controlar os gastos. Poderá ser acometido por uma melancolia, tire os maus pensamentos do coração. Fuja de companhias negativas e discussões no trabalho.

Capricórnio – Um bom dia tanto no trabalho como no lar. Momentos felizes com negócios que fluem para o sucesso. Boa intuição, apenas dê mais espaço à pessoa amada. Vencerá muitos desafios. Saúde perfeita.

Aquário – Nesta fase terá chances de aumentar os lucros e até contar com superiores, colegas ou parceiros. Melhora o setor financeiro. Sensualidade contagiante. Saúde perfeita. Pode iniciar tratamento estético.

Peixes – Você esta a um passo de sair da fase negativa, comece a se programar e conte com todos do trabalho. Notícia sobre parentes. Amor iluminado. Não abuse nas bebidas e alimentos.

