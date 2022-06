Signos: confira seu horóscopo desta quarta-feira (15)

Da Redação

Quem nasceu hoje

É uma pessoa esforçada e procura a realização pessoal em tudo o que faz. Será conhecido pela sua competência. Terá facilidade para trabalhar em grupo. A família será o seu porto seguro. É arrojado, intenso e objetivo.

Alerta

Os nativos de Capricórnio passam o dia no alerta e devem ter cuidados especiais no trabalho. Não entre no vermelho por conta de gastos fora do orçamento. Evite cenas de ciúmes com seu par afetivo. Viagens desfavorecidas.

Áries – Você é um empreendedor, esta sempre em busca de novos negócios e agora terá facilidade de iniciar projetos em parceria ou sociedade. Positivo para compras, viagens e dar apoio a família. Amor com prazer.

Touro – Sinal de aberturas profissionais, seus antigos projetos começam a crescer. Saberá conduzir as finanças. A vida familiar e o amor podem ficar em segundo plano. Não exagere e cuide de suas emoções.

Gêmeos – A fase astral começa a trazer novas oportunidades de resolver as questões financeiras da família. Mercúrio e o Sol, apenas pedem para cuidar da saúde e do amor até o fim do mês.

Câncer – Você ainda tem alguns dias para se cuidar, não passe dos limites e não pense em mudar o trabalho ou negócios com a sua família. No próximo dia 21 o Sol passará a lhe favorecer.

Leão – Dia propício para acertar seu trabalho e tudo o que incomoda nos negócios. Oportunidades de ganhar mais e ser feliz com a família, mas se prepare dia 21, o Sol o desfavorecerá.

Virgem – Você passa por um período que conseguirá resolver problemas profissionais e domésticos. Os astros sinalizam alegrias em sua profissão e novidades em relação a saúde, está tudo bem.

Libra – Mercúrio, o planeta da comunicação traz oportunidades de bons encontros de trabalho e negócios. Positivo para viagens, acertos com parentes e novos ganhos em parceria. Paixão total.

Escorpião – Dia que você deve ser mais diplomático com pessoas do seu convívio profissional. A situação financeira tende a melhorar. Pode receber novas propostas da família para negócios. Cuide da ansiedade.

Sagitário – A Lua já esta no seu signo e o momento é propício para a vida profissional que volta a crescer. Solte sua alegria e não tenha receio de ampliar os negócios. Mostre-se mais flexível com o seu amor.

Capricórnio – O dia é de alerta, não saia da rotina ou crie problemas com a família. Não adianta ficar chateado, saiba viver esta fase com calma. Evite viagens, compras e visitas. Relação afetiva em baixa.

Aquário – Clima agitado no seu lar, terá apoio da família as novas mudanças. Todos vão se impressionar com seu bom humor e com isso haverá mais carinhos do seu amor. Trabalho com progresso.

Peixes – A influência do Sol na sua quarta casa indica caminhos abertos para a vida familiar. Em alta compras, mudanças na decoração e convites para negociar com parentes. Diálogo fácil no amor.