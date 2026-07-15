Signos: confira seu horóscopo desta quarta-feira (15)

QUEM NASCEU HOJE

Tem um forte magnetismo, e com isso atrairá a atenção das pessoas à sua volta. Conseguirá boas e duradouras amizades. O raciocínio rápido é um dos pontos fortes deste nativo. As viagens serão constantes. É encantador, aventureiro e talentoso.

ALERTA DO DIA

Os leoninos ainda passam o dia no alerta e a indicação é de rotina durante este período negativo. Adie negociações e mudanças no trabalho. Procure ter paciência com sua família. No amor, evite fazer cobranças desnecessárias.

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♈ ÁRIES (21/03 a 20/04)

Dia que conseguirá solução para os problemas domésticos, pode sair para compras, negócios imobiliários e reformas da casa. A família busca seu apoio. Notícias financeiras agradáveis. Boa sorte no amor.

♉ TOURO (21/04 a 20/05)

Fase propícia para novos contatos no trabalho, iniciar parcerias ou abrir seu espaço profissional. Situação benéfica para lidar com os negócios da família. Pode viajar. Novidades no amor.

♊ GÊMEOS (21/05 a 20/06)

Você esta mais extrovertido e tem chances de negociar com familiares. Oportunidades financeiras. Gradativamente resolverá os problemas. Seu amor transmite compreensão. Entrada extra de dinheiro.

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♋ CÂNCER (21/06 a 21/07)

A Lua esta no seu signo, e você se sente amparado para resolver problemas do trabalho e conquistar a tranquilidade no lar. Pode assumir novos compromissos financeiros. Dê mais atenção ao seu amor.

♌ LEÃO (22/07 a 22/08)

O seu dia será no alerta, além da Lua na sua desfavorável 12ª casa, o Sol o desfavorece. O ideal é rotina no lar, trabalho e negócios. Desfavorável para viagens e compras à prazo. Equilibre os assuntos da família.

♍ VIRGEM (23/08 a 22/09)

Fase positiva para ativar novos contatos profissionais. O trabalho em equipe promete render bons resultados. Aproveite as influências de Vênus. A família precisa do seu apoio. Amor com carinhos e paixão.

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♎ LIBRA (23/09 a 22/10)

Você precisa ter paciência no lar e trabalho. Vênus seu planeta, desfavorece sua 12ª casa astral. Não espere compreensão da família e do seu amor. Seja mais prestativo com todos. Cuide da saúde.

♏ ESCORPIÃO (23/10 a 21/11)

Período positivo no trabalho com boas mudanças e segurança. Favorável para viagens, compras e decisões financeiras. Astral de muita compreensão no amor. Organismo perfeito. Tente na loteria.

♐ SAGITÁRIO (22/11 a 21/12)

Você esta pronto para realizar mudanças nos negócios e ampliar seus ganhos. Abuse da sua capacidade para manobrar a coisas a seu favor. Sucesso no lar. Proteção de Capricórnio e Gêmeos. Amor feliz.

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♑ CAPRICÓRNIO (22/12 a 20/01)

A influência do Sol na sua sétima casa astral, é a chance de resolver e até iniciar novos negócios e ganhar mais no trabalho. A família esta do seu lado. Amor em evidências, com carinhos.

♒ AQUÁRIO (21/01 a 19/02)

Dia positivo para aceitar colaboração nos negócios e expandir seu trabalho. O momentó é de descontração, será bem recebido por todos. Mas, não abuse na alimentação, pode iniciar regime. Amor agitado.

♓ PEIXES (20/02 a 20/03)

A Lua canceriana, deixa você livre para resolver os assuntos da família. Tome a iniciativa na área profissional, pode mudar o trabalho e negócios. Terá aumento financeiro. Amor com emoções. Tente na loteria.

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As previsões são do programa "Bom dia Astral", apresentado por Dirce Alves e Frank Alves há mais de 40 anos no rádio paranaense.