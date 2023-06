Signos: confira seu horóscopo desta quarta-feira (14)

Quem nasceu hoje

Quando inicia um projeto, nada o fará desistir. A determinação é o seu ponto forte. Preza a liberdade, principalmente no que se refere ao modo de atuar. Um de seus maiores objetivos é por um mundo melhor. É prestativo, verdadeiro e paciente.

Alerta

Os taurinos passam o dia no alerta, e os astros aconselham rotina durante este período negativo. Deixe as mudanças e acertos profissionais para quando estiver melhor posicionado. Evite ser intransigente com seu par afetivo e família.

Áries – Fase que terá oportunidades de iniciar ou mudar alguns esquemas da vida profissional. É hora de ganhar mais, já que Marte e Vênus estão na sua positiva quinta casa. Convivência de carinhos com seu amor.

Touro – Você ainda passa pelo alerta, a Lua desfavorece novas ações nos negócios e trabalho. O ideal é rotina e pensamentos positivos. Evite discussões no lar. Relação amorosa instável. Controle a ansiedade.

Gêmeos – O seu astral garante ótimas novidades profissionais. A cada dia que passa você abre novos caminhos e conquista a estabilidade. Saberá defender suas ideias comerciais. Lar e amor consolidados.

Câncer – O Sol o desfavorece até o dia 21, mas Vênus e Marte dão o aval para que a fase seja menos exigente. Astral em ordem no amor e nas finanças. Vá devagar com as mudanças. Cuide da saúde.

Leão – Pode contar com proteção nos negócios. Com muito equilíbrio afastará as pessoas que só trazem problemas. Marte e Vênus no seu signo agitam novas iniciativas no trabalho e lar. Amor total.

Virgem – Dia que estará um tanto tenso em relação à vida familiar. Evite críticas e colabore financeiramente. Resolva os problemas do trabalho. Mudanças com a pessoa amada, fuja de discussões.

Libra – Bom dia para lidar com início de negócios, contrato de trabalho, compra e venda de imóvel. Clima de lealdade no amor, mas deve evitar os ciúmes. Saúde equilibrada. Pode viajar e sair da rotina.

Escorpião – Deixe fluir seus negócios e trabalho. Estará lidando com mudanças na profissão e pode esperar novas aberturas financeiras. Maior confiança nas coisas do coração. Boa convivência familiar.

Sagitário – A comunicação será seu maior triunfo. Você passa boa energia a todos e receberá apoio para ganhar mais. A nona casa astral traz muitos dos seus sonhos afetivos e financeiros. Tente na loteria.

Capricórnio – Período positivo para acertar os negócios da família, procure ser mais prestativo. No trabalho chances de mudanças e possibilidade de transações com imóveis. Emoção no amor.

Aquário – O prazer de fazer o que gosta deve falar mais alto no trabalho. Hora de ganhar mais, aceite colaboração nos negócios. Boa convivência na vida a dois. Confiança total na família. Tente na loteria.

Peixes – Você estará pronto para resolver e ajudar sua família. Seu bom humor será responsável pela harmonia na vida afetiva. Sucesso com nativos de Virgem e Gêmeos. Saúde equilibrada.

