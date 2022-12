Signos: confira seu horóscopo desta quarta-feira (14)

Da Redação

Quem nasceu hoje

Tem uma personalidade comunicativa. É muito sociável e amável com as pessoas que o cercam. Demonstra muita confiança na sua capacidade e nada o fará desistir de um objetivo. A família é o seu porto seguro. Extrovertido, dinâmico e sincero.

Alerta

Os virginianos passam o dia no alerta, e a indicação é de rotina. Procure o equilíbrio ao tratar com as pessoas do setor de trabalho. Não discuta com seu par afetivo por pequenas coisas. Cuidado com sua ansiedade. Saúde neutra.

Áries – Você vive uma ótima fase para investimentos em sociedade com boas possibilidades de lucros acima do esperado. Positivo para quem trabalha como funcionário. Viagens, amor e harmonia no lar.

Touro – Dia para resolver problemas da família. Acontecimento especial o deixará feliz. Os bons fluídos ajudarão a se destacar no trabalho. Aproveite para compras para o lar. Sensualidade no seu caso de amor.

Gêmeos – Período que terá ajuda inesperada nos negócios ou trabalho. Você se sente bem em relação às mudanças que pretende fazer. Vá em frente e conquiste seu equilíbrio financeiro. Dê espaço ao amor.

Câncer – Nesta fase pode concretizar uma porção de negócios, acertar o trabalho e firmar de vez as condições financeiras. Cuide da alimentação. O amor vem com novas chances de felicidade.

Leão – A Lua esta no seu signo e você deve colaborar mais com a família. Ideias originais para mudanças na decoração da casa. Sucesso nos negócios, que indicam equilíbrio financeiro. Amor exigente.

Virgem – Você passa pelo alerta e os problemas da família irão incomodar. Evite dar palpites e não resolva nada do seu modo. Mantenha o equilíbrio nos gastos e não inicie negócios. Amor possessivo.

Libra – A influência de Vênus e Mercúrio na sua quarta casa indicam resolução de problemas no trabalho e com a família. Seu bem estar emocional vai estar associado a vida afetiva, o amor será total.

Escorpião – Estará mais sensível as necessidades da família e colegas de trabalho. Cresce a sua disposição para novos negócios, viagens, mudanças na vida financeira e para viver um grande amor.

Sagitário – Os maiores problemas do ano ficaram bem longe. Seu bem estar emocional abre espaços no coração para um feliz relacionamento afetivo, familiar, viagens, compras e decisões profissionais.

Capricórnio – A fase pede que não passe dos limites nas exigências com a pessoa amada ou familiares. Não deixe o pessimismo dominar seu astral. Seja consciente de suas limitações.

Aquário – Período que deve compreender suas restrições. Vênus e Mercúrio trazem problemas no lar, amor e trabalho. Se organize e não espere colaboração. Tendências a reprimir seus desejos.

Peixes – Bom dia para conquistar sua liberdade financeira. Participação dos envolvidos no trabalho e negócios. É tempo de lutar por seus interesses. Estabilidade nas relações familiares. Amor suave.

