Signos: confira seu horóscopo desta quarta-feira (14)

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Os nativos de Touro passam o dia no alerta, e o mais recomendado é a rotina

Quem nasceu hoje

continua após publicidade .

É uma pessoa de personalidade marcante. Alcançará postos de destaque na vida profissional. A criatividade é uma de suas maiores qualidades. Tem um bom coração e esta sempre ajudando os mais necessitados. Empreendedor, ousado e de bom gosto.

continua após publicidade .

Alerta

Os nativos de Touro passam o dia no alerta, e o mais recomendado é a rotina. No amor vá com calma e resolva os problemas com equilíbrio. Separe as questões familiares das profissionais. Saúde em leve baixa. Viagens desfavorecidas.

continua após publicidade .

Áries – A convivência com pessoas mais experientes vão fazer bem a você, há chance de melhorar os projetos de trabalho. Dia para mudar seus negócios e usufruir da popularidade. Amor com sedução.

Touro – Você ainda passa pelo alerta e não deve medir forças com pessoas de mais poder ou autoridade. Deixe as decisões profissionais e setor financeiro para outro dia. Não faça queixas sobre sua vida íntima.

Gêmeos – Um bom período para resolver problemas ligados ao lar, estará mais sensível e terá apoio até para novos gastos e investimentos. A ordem é ser feliz também com seu amor. Equilíbrio no trabalho.

continua após publicidade .

Câncer – Período de boas mudanças no ambiente de trabalho, aproveite para ativar os negócios e buscar apoio para sociedade. Capacidade de comunicação em alta. Enfrente tudo, o sucesso é seu.

Leão – A influência de Vênus, na sua segunda casa é indício de novos ganhos e solução de problemas financeiros que o preocupavam. Novidades no trabalho, no lar e com a vida afetiva não param de acontecer.

continua após publicidade .

Virgem – A fase traz mudanças positivas na vida financeira e profissional. Não se cobre, pelo contrário aproveite a presença de Vênus, que traz equilíbrio no amor. Dia para relaxar e aproveitar.

Libra – Dia que pode manifestar suas ideias, mas se organize para não criar problemas com a família. Espere mais um pouco para por em prática as mudanças no lar e trabalho. O Sol estará no seu signo dia 23.

Escorpião – A presença de Mercúrio, o planeta da comunicação na sua desfavorável 12ª casa, indica problemas com a família e no trabalho. Não espere compreensão. Não critique seu amor.

Sagitário – Bom dia para compras, viagens, início de negócios e para estar com a família. A Lua faz você se descontrair, inclusive no amor. Mostre que esta antenado com o mundo. Equilíbrio nas contas.

Capricórnio – Fase que mudança, reforma ou construção de casa receberão ótimas vibrações. Não faltará estímulo. Bom astral para investir em novos negócios. Conte com equilíbrio financeiro. Curta seu amor.

Aquário – O Sol na sua oitava casa traz mudanças no trabalho, mas terá alguns problemas lidar com sócios ou superiores. Releve as dificuldades e faça sua parte. Seu amor esta com ciúmes.

Peixes – Dia que estará de bem com a vida e sente que seus projetos só trazem alegria. A fase é produtiva e há chances de novas negociações financeiras com Câncer, Leão e Áries. Amor expressivo.

Siga o TNOnline no Google News