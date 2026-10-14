Signos: confira seu horóscopo desta quarta-feira (14)

Confira o que os astros reservam para cada signo nesta quarta-feira, segundo a astróloga Dirce Alves

QUEM NASCEU HOJE

Tem habilidade para resolver os assuntos mais delicados com extrema sabedoria. Trabalha sempre pensando no futuro. Não gosta dos atalhos, procura realizar as tarefas sem pular etapas. É observador e inteligente.

ALERTA DO DIA

Os sagitarianos passam o dia no alerta, e os astros aconselham rotina no campo de trabalho. Cuidado para não magoar as pessoas à sua volta com palavras fortes. Não se irrite com seu par afetivo e família. Saúde em leve baixa.

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♈ ÁRIES (21/03 a 20/04)

Dia que terá chance de mudar sua rotina, conquistar o equilíbrio financeiro e, resolver os problemas da área profissional. Conseguirá organizar as contas. Evite ser impetuoso com a família. Amor descontraído.

♉ TOURO (21/04 a 20/05)

Fase que esta mais ousado na busca dos seus ideais. Dinamismo e força de vontade trarão o sucesso profissional. Pode usufruir da solução e apoio nos negócios. Mudanças no lar. Amor neutro.

♊ GÊMEOS (21/05 a 20/06)

Período que terá chances de ganhar mais e abrir as portas do progresso. Saia para negociar e iniciar trabalhos. Pode aceitar apoio da família. Esperanças financeiras se concretizam. Amor ardente.

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♋ CÂNCER (21/06 a 21/07)

Fase para acertar os problemas da área doméstica, a sua participação trará segurança na vida familiar. Pode tentar em jogos. O trabalho esta produtivo. Conte com Aquário e Touro. Amor com surpresas.

♌ LEÃO (22/07 a 22/08)

A fase atual traz surpresas no trabalho, receberá apoio e colaboração em novos compromissos de negócios. Sua sorte hoje esta em alta, resolva rápido os problemas existentes. Segurança na vida afetiva.

♍ VIRGEM (23/08 a 22/09)

Período que os objetivos estão ao seu alcance e você deve usufruir da tranquilidade nos negócios. O trabalho caminha para o progresso. Você esta bem é só aproveitar. Não passe dos limites com seu par afetivo.

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♎ LIBRA (23/09 a 22/10)

A poderosa influência do Sol no seu signo traz a oportunidade de organizar e resolver rápido seus negócios, trabalho e mudanças de residência. Aproveite para acertar parceria comercial. Boa saúde.

♏ ESCORPIÃO (23/10 a 21/11)

Você ainda terá alguns dias para se cuidar, o Sol estará no seu signo dia 23. Evite tomar decisões precipitadas no seu trabalho e negócios. Dê atenção a sua saúde. Obstáculos no lar. Amor difícil.

♐ SAGITÁRIO (22/11 a 21/12)

Você esta passando pelo alerta, a Lua desfavorece novas ações na vida familiar e profissional. Não deixe que o mau humor atrapalhe mais o seu dia. Desfavorável para mudanças na sua vida familiar.

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♑ CAPRICÓRNIO (22/12 a 20/01)

Dê mais atenção aos problemas da família. Os esforços serão recompensados com a tranquilidade. Trabalho e negócios bem colocados. Pode sair para compras pessoais. Seu amor transmite paz.

♒ AQUÁRIO (21/01 a 19/02)

O seu dia será positivo para acertar o trabalho, negócios, viagens, compras, visitas e receber apoio financeiro. Tudo azul no amor, relaxe a pessoa amada procura o entendimento.

♓ PEIXES (20/02 a 20/03)

Período que terá chances de acertar os problemas da área familiar, inclusive o setor financeiro. Sorria para a vida e saia em busca dos seus objetivos profissionais. Não deixe o desânimo atrapalhar. Amor exigente.

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As previsões são do programa "Bom dia Astral", apresentado por Dirce Alves e Frank Alves há mais de 40 anos no rádio paranaense.