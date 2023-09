Signos: confira seu horóscopo desta quarta-feira (13)

Os virginianos passam o dia no alerta

Quem nasceu hoje

Terá uma grande facilidade para trabalhar com o público, já que a flexibilidade é uma de suas maiores virtudes. Sabe se adaptar a qualquer lugar. É um ótimo administrador, o que fará se destacar no mundo profissional. Inteligente, flexível e verdadeiro.

Alerta

Os virginianos passam o dia no alerta, e os astros aconselham rotina. Adie mudanças no trabalho. Gastos somente de primeira necessidade. Utilize o bom senso para evitar discussões com a pessoa amada e família. Saúde neutra.

Áries – As finanças hoje estão protegidas, inclusive para qualquer mudança que queira fazer. Novas chances de receber apoio da família em novo gasto. Amor a mil, carinhos e boa convivência.

Touro – Fase que pode acreditar na sua intuição, ela o ajudará a melhorar seus planos domésticos e financeiros. Ótimo para compras, viagens e decisões de novos trabalhos. Conte com amigos de Escorpião e Aquário.

Gêmeos – Dia para resolver problemas da família. Pode sair para compras domésticas e acertos financeiros que o preocupava. Amor em alto astral. Saúde perfeita. Boas notícias sobre o trabalho.

Câncer – O setor profissional está em fase de tranquilidade e de controle das suas finanças. Clima de solidariedade com a sua família. Poderá ter entrada extra de dinheiro. Amor com mais carinhos.

Leão – Você está livre do alerta e terá um bom dia para resolver pendências da vida profissional. O amor está favorecido. Resolva problemas de ciúmes. Mudanças nas finanças. Boa saúde.

Virgem – O dia é de alerta, fique esperto para evitar problemas na área profissional. Adie viagens, compras e mudança no trabalho. A pessoa amada está um pouco exigente. Cuide da saúde.

Libra – A fase é desfavorável para mudanças no trabalho e na vida familiar. O Sol ainda transita pela sua 12ª casa astral. A rotina deve ser sua aliada. O ciúme excessivo vai incomodar seu amor.

Escorpião – Você vai colher os frutos do seu empenho no setor profissional. O dia será agitado nos negócios, há chances de crescimento financeiro. Tenha paciência com os colegas de trabalho.

Sagitário – As finanças trarão o progresso que você almeja, vem independência financeira. Amor com novidades. Conte com nativos de Leão, Câncer e Áries. Positivo para viagens.

Capricórnio – Período que terá oportunidades para resolver os problemas financeiros e profissionais. Terá que dar uma força para o seu amor. Não deixe cair o astral. Positivo para novos compromissos domésticos.

Aquário – As finanças estão ativadas e os negócios começam a crescer. Pode pedir apoio inclusive para a família. Sensibilidade acentuada em seu caso de amor. Boa saúde. Excelente para mudanças profissionais.

Peixes – Fase que se sente mais sensível em relação à vida familiar. Positivo para acertar problemas financeiros. O trabalho continua em bom astral, sucesso e equilíbrio. Melhora o seu humor. Amor suave.

As previsões são do programa "Bom dia Astral", apresentado por Dirce Alves e Frank Alves há mais de 40 anos no rádio paranaense.

