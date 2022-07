Signos: confira seu horóscopo desta quarta-feira (13)

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Os capricornianos passam o dia no alerta, e os astros aconselham não entrar em disputas no trabalho

Quem nasceu hoje

continua após publicidade .

É dono de uma personalidade marcante. Conseguirá êxito em todas as atividades que exercer. Tem um grande amor pelo lar e familiares. Procure não se descuidar do aspecto físico, mantenha-se em boa aparência. Cativante, inteligente e fiel.

continua após publicidade .

Alerta

Os capricornianos passam o dia no alerta, e os astros aconselham não entrar em disputas no trabalho. Não se irrite por qualquer coisa e lembre-se que você pode sair perdendo numa discussão. Cuidado com gastos fora do orçamento.

continua após publicidade .

Áries – Marte, na sua segunda casa proporciona novos ganhos e mudanças na sua profissão. Mas, não se precipite, tenha cuidado com os invejosos. Colabore com a família. Nada de aventuras no amor.

Touro – Fase que terá que se empenhar mais no trabalho para ter os lucros que espera. Conseguirá o apoio que necessita para o sucesso financeiro. Dê mais carinho ao seu amor.

Gêmeos – Você passa por uma boa fase astral, mas não deve se envolver em várias tarefas ao mesmo tempo. Usufrua das boas influências. Lar feliz e amor com muita paixão. Relaxe e cuide da sua saúde.

continua após publicidade .

Câncer – O Sol o protege e você pode contar com uma renovação na sua vida profissional, mas deve esperar mais uns dias. Viaje nos sonhos e ficará mais próximo do seu destino. Evite exageros alimentares.

Leão – O momento é de rever seus planos e fazer os cálculos a fim de chegar a um bom termo. Fique concentrado. Algumas exigências profissionais. Compreensão do seu amor. Evite novos gastos.

continua após publicidade .

Virgem – Você continua bem posicionado na sua profissão. Seus rendimentos trazem tranquilidade para novos negócios. Propício para resolver assuntos da família. Valorize os que estão do seu lado.

Libra – A fase é de mudanças na sua casa, pode ser até que precise dar apoio a parentes de Capricórnio e Sagitário. Positivo para compras e acertos profissionais, para melhor é claro.

Escorpião – O período é um dos mais positivos dos últimos meses, então o que tem a fazer é aproveitar. Invista em novos negócios, no trabalho e aceite parcerias que trazem lucros. Bom para viagens. Amor intenso.

Sagitário – Deixe fluir a imaginação e terá horas agradáveis com a família. Evite exigências e não discuta com Gêmeos e Virgem. Seu espírito de liderança em alta traz bons negócios e trabalho.

Capricórnio – Você ainda esta no alerta e deve afastar maus pensamentos para que tudo flua com harmonia na relação com a família. Evite viagens, compras à prazo e início de negócios. Amor difícil.

Aquário – Período que pode pensar em parceria e aceitar apoio no trabalho. Evite a tensão na área financeira, não há motivos para desespero. Saiba dividir, valorizando o sentimento de amizade.

Peixes – A fase é realmente tranquila e o sucesso acontece fácil, mas dê atenção a tudo esteja pronto para fazer mudanças. Empenhe-se em realizar novas tarefas com prazer e dedicação. Amor aventureiro.

Siga o TNOnline no Google News