Signos: confira seu horóscopo desta quarta-feira (13)

Quem nasceu hoje

É uma pessoa de fortes princípios éticos e morais. Está sempre a procura de novos objetivos profissionais e pessoais. A família é parte importante no seu sucesso. A sinceridade é o ponto forte, o que fará ter muitos amigos. É franco e formador de ideias.

Alerta

Os virginianos continuam no alerta e os astros aconselham rotina no trabalho e vida pessoal. Evite entrar em confronto com as pessoas á sua volta por causa de críticas. Não desconte seu nervosismo na pessoa amada. Saúde em baixa.

Áries – Você caminha para o sucesso financeiro, mas deve organizar seu trabalho e só tomar decisões de mudanças ou início de sociedade no fim de maio. Amor com exigências e até discussões.

Touro – Mercúrio, esta no seu signo fazendo com que colabore com a família. Apenas, evite mudanças repentinas nos negócios ou trabalho. Deixe tudo como esta, evite a teimosia. Amor possessivo, paixão por Escorpião.

Gêmeos – A influência de Mercúrio, seu planeta desde ontem pede que evite discussões com amigos, sócios e até pessoas da família. Sua inquietação será o reflexo de problemas afetivos.

Câncer – Dia agitado no lar e no trabalho, terá facilidade de se fazer entender e conseguir o que quer. Sucesso nos negócios, na vida doméstica e mudanças no amor. Conte com Libra e Escorpião.

Leão – A influência do Sol na sua nona casa é sinal de sucesso profissional e financeiro. Terá o apoio que necessita e satisfação com o andamento dos negócios. Amor e lar com carinhos.

Virgem – Você passa o dia no alerta e deve evitar conflitos no trabalho. Sua irritação só pode piorar os acontecimentos. Não há motivos para insegurança nos negócios. Amor com discussões.

Libra – Fase que está bem e sente a renovação das energias físicas e espirituais. Seu gosto pela vida, prazeres e diversões vai se acentuar. Ótimo para iniciar parceria ou sociedade. Amor total.

Escorpião – Os astros trazem a chance que esperava nos negócios. Melhora a situação econômica. Sua sensibilidade agrada ao seu amor. Cuide da saúde, não abuse de bebidas e doces.

Sagitário – O seu astral esta positivo no trabalho e vida familiar. Aumentam as possibilidades de novos ganhos. Com mais energia vencerá fácil os problemas do dia-a-dia. Decisões acertadas no amor. Tente na loteria.

Capricórnio – Você terá que ser mais rápido nas decisões que envolvem a família. Ótimo para compras domésticas, incluindo objetos de decoração. Surpresas do seu amor. Saúde perfeita.

Aquário – Vênus, na sua quarta casa faz você se envolver com a família e seus problemas. Esta tudo bem e você pode contar com melhora nas finanças e nos negócios. Novidades no seu caso de amor.

Peixes – Nesta fase você pode explorar mais sua criatividade. No próximo dia 16, Marte passa a transitar no seu signo, e tudo deve acontecer rápido e fácil nos negócios, trabalho e finanças.