Signos: confira seu horóscopo desta quarta-feira (12)

Quem nasceu hoje

Terá facilidade para os trabalhos que requer objetividade. É raro encontrar alguém nascido neste dia preocupado com uma vida social muito intensa. Estão sempre em contato com a família. É intenso, afetivo e orgulhoso.

Alerta

Os taurinos passam o dia no alerta, e a rotina deve ser sua aliada durante esta fase negativa. Adie negociações, assinatura de documentos ou início de projeto profissional. No amor, cuidado com o excesso de ciúmes. Saúde em baixa.

Áries – Fase que começa a tranquilidade profissional e financeira. Marte, seu planeta está na sexta casa trazendo apoio de sócios, colegas e superiores nos negócios. Chance de promoção. Amor feliz.

Touro – O dia é de alerta, evite mal entendido com pessoas do trabalho e com os familiares. A pessoa amada estará um tanto difícil, não discuta. Adie viagens, compras e mudanças no lar.

Gêmeos – Você sente maior apoio nos negócios e trabalho. Sua competência profissional está sendo vista por todos. Saúde em ordem. Amor bem tranquilo. Melhora o ambiente familiar. Energia de sobra.

Câncer – Clima sensacional com sua família você recebe e dá carinhos. Notícia sobre dinheiro, novos acertos financeiros. Forte intuição para negociar com Sagitário e Áries. Amor contagiante.

Leão – O Sol na sua desfavorável 12ª casa é desgastante. Evite entrar em disputa profissional e financeira. Já Vênus e Mercúrio trazem facilidade para se expressar no amor e com a família.

Virgem – Fase que deve ter mais equilíbrio, não entre em disputas profissionais e financeiras. Mercúrio não favorece novas ações e traz dificuldades para se fazer entender. Contrariedades no amor.

Libra – Um bom dia no trabalho com chances de melhorar os negócios. Lucros com imóveis, com moda, alimentos e artesanatos. O clima com a família é sensacional. Solução de antigos problemas. Amor sensual.

Escorpião – Período que recebe apoio para organizar e acertar os problemas dos negócios e trabalho. Novos lucros e oportunidades de iniciar projetos, incluindo com a família. Evite a ansiedade no amor.

Sagitário – Você recebe apoio da família para renovar seus negócios e sair para viagens, compras e parcerias comerciais. Ideias sensacionais no trabalho. Tente em jogos. Amor em evolução, lar com afeto.

Capricórnio – Nesta fase terá a solução de um problema familiar e reconciliação com quem estava afastado. Pode iniciar parceria com Câncer, Gêmeos e Áries. Renovação da saúde. Amor acomodado.

Aquário – Dia que deve cuidar mais de você ante de se preocupar com os outros. O trabalho está em fase de renovação e o sucesso acontecerá. Entrada extra de dinheiro. Amor e paixão.

Peixes – Período de sucesso profissional, podem acontecer diversas movimentações financeiras. Sensação da tranquilidade. Vênus, cria novos caminhos para o amor. Tente na loteria. Harmonia no lar.

