Signos: confira seu horóscopo desta quarta-feira (12)

Quem nasceu hoje

Seu espírito é imaginativo, estudioso, calmo, afável e inclinado às artes e ciências. É um empreendedor, o que fará abrir seu próprio caminho. O setor afetivo trará total satisfação. Independente, carismático e companheiro fiel.

Alerta

Os capricornianos passam o dia no alerta, e a indicação é de rotina enquanto durar este período negativo no trabalho e vida pessoal. Não entre disputas ou poderá ter perdas financeiras. No amor, o ciúmes pode trazer discussões. Saúde neutra.

Áries – Sua disposição esta enorme e com isso vem novos negócios, compras e decisões financeiras. Os amigos começam a aparecer e estão prontos a colaborar. Desejo de liberdade. Amor renovado.

Touro – Os problemas começam a desaparecer, hoje Vênus passa a influenciar o trabalho e negócios. Imaginação, intuição e vontade de vencer. Novos planos domésticos trarão harmonia. Amor protegido.

Gêmeos – Começa um período em que o amor estará presente. Vênus, passa a transitar no seu signo renovando os negócios e equilibrando as finanças. Desejo de liberdade para iniciar mudanças profissionais.

Câncer – Período que deve ser menos exigente com a pessoa amada. Saiba canalizar suas energias para o lar. Evite novos gastos, início de negócios ou trabalho. Procure dar o melhor de você.

Leão – Êxito em novos negócios. Aproveite as boas oportunidades de ganhar dinheiro. Tenha mais fé e encontrará a solução para antigos problemas. Proteção em viagens, estudos e tarefas culturais.

Virgem – Não interfira nos negócios da família. Passe o dia apenas planejando as mudanças que quer realizar. Controle a impaciência no trabalho. A saúde requer cuidados. Não viaje. Dê atenção ao seu amor.

Libra – Período feliz nos negócios, incluindo compras de uso pessoal. Tudo que envolve criatividade está em alta. Avalie o que pretende na vida profissional e vá em frente. O sucesso o espera. Amor com responsabilidade.

Escorpião – A instabilidade financeira chega ao fim e com isso vem novos negócios e acertos profissionais. Os caminhos se abrem. Resolva os problemas da família. Apoio para acertar a vida afetiva.

Sagitário – Você está livre do alerta e tem um bom dia. Positivo para compras, viagens, decisões profissionais e dar apoio aos familiares. Grande atração no amor. Evite a impaciência. Aposte na intuição.

Capricórnio – O dia é de alerta, poderá enfrentar alguns obstáculos nos negócios, trabalho e ter perdas financeiras. Não exponha sua vida para amigos e parentes. Desfavorável para viagens. Amor difícil.

Aquário – Dia positivo na sua vida profissional, seus projetos começam a ter estabilidade. Conte com Gêmeos, Leão e Áries. Novos contatos de negócios. A pessoa amada traz carinhos e paixão.

Peixes – A fase é de sucesso no comércio, esportes, com crianças e alimentação. Avalie o que é mais importante e usufrua da tranquilidade com sua família. Alto astral no amor. Sua saúde está ótima.

