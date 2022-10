Signos: confira seu horóscopo desta quarta-feira (12)

Da Redação

Os taurinos passam o dia no alerta e o mais indicado neste período negativo é a rotina

Quem nasceu hoje

Coloca sua marca pessoal em tudo o que faz. cursos de aperfeiçoamento exercem grande influência neste nativo. Tem uma maneira própria de ser, o que fará ser o centro das atenções. É decidido, inteligente e arrojado.

Alerta

Os taurinos passam o dia no alerta e o mais indicado neste período negativo é a rotina. Não deixe o nervosismo atrapalhar o relacionamento com seu par afetivo. Procure descansar e repor as energias. Viagens neutras.

Áries – Fase que deve esquecer as experiências ruins, a Lua no seu signo indica chances de reverter os problemas. Sócios, irmãos e a pessoa amada trazem boas energias. Trabalho e amor com paz.

Touro – O dia ainda é de alerta, as questões profissionais e sua saúde podem tumultuar a família e os negócios. Vá devagar nas decisões financeiras e não desfaça suas amizades ou parcerias. Amor neutro.

Gêmeos – Os assuntos financeiros trazem oportunidades de se destacar nos negócios e equilíbrio para realizar um bom trabalho. Aumento do seu prestígio. Amor com destaque. Tente em jogos e loteria.

Câncer – Período que seus contatos profissionais estão bem colocados. É só arregaçar as mangas e ir em frente. A família colabora com os gastos e você terá um perfeito entrosamento. Amor em grande fase.

Leão – O seu lado emocional esta em destaque, o que proporcionará um melhor relacionamento com todos, incluindo a família. Dia positivo para viagens, compras e buscar apoio aos assuntos da família.

Virgem – A fase é de excelentes mudanças na vida familiar e financeira. Disposição para lutar pelo que deseja na profissão. Para ter sucesso, inclusive no amor, não disfarce seus sentimentos.

Libra – Você vive um período de boa sorte, pois além do Sol você tem Mercúrio e Vênus no seu signo. Privilégios nos negócios, trabalho e via afetiva. A família colabora com seus pedidos.

Escorpião – Nesta fase deve ter cuidados especiais com a saúde, evite o estresse, alimente-se e durma melhor. Apesar da sua confiança, evite o que pode trazer riscos. Desfavorável para viagens e compras.

Sagitário – Você tem a seu favor a colaboração dos envolvidos no trabalho e apoio da família. A sua experiência de vida deve renovar as esperanças de melhora financeira e início de negócios.

Capricórnio – Dia para resolver problemas familiares, incluindo financeiro. Condições ideais para tratar de assuntos ligados à imóveis, mudanças afetivas e nova paixão. Conte com Câncer e Leão.

Aquário – A fase atual é das mais propícias para acertar os negócios, trabalho e amor. Conseguirá o equilíbrio para renovar a vida familiar. Momento especial, corpo em alto astral, viagens e compras.

Peixes – Período que precisará ser determinado na solução de problemas no trabalho. Desfavorável para viagens, novos gastos e mudanças nos negócios. Seja mais gentil com a família e presente no amor.

