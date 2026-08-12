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ASTROLOGIA

Signos: confira seu horóscopo desta quarta-feira (12)

Quem nasceu nesta data é ativo, inteligente e com bom coração

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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Signos: confira seu horóscopo desta quarta-feira (12)
Autor Os leoninos passam o dia no alerta e a indicação é de cuidados - Foto: Divulgação/Magnific

QUEM NASCEU HOJE

É uma pessoa independente, e procura sempre abrir seus próprios caminhos. Está em constante aprendizado. Sua personalidade magnética o fará se destacar no mundo profissional e pessoal. Ativo, inteligente e com bom coração.

ALERTA DO DIA

Os leoninos passam o dia no alerta e a indicação é de cuidados, a Lua traz mudanças no seu humor. As inovações devem ser deixadas para um período positivo, principalmente no trabalho. No amor, controle o ciúmes. Saúde neutra.

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♈ ÁRIES (21/03 a 20/04)

O seu planeta Marte, passa a influenciar sua quarta casa astral. Estará envolvido na solução de problemas e assuntos da família. Positivo para compras domésticas e dar uma guinada na vida afetiva. Saúde ótima.

♉ TOURO (21/04 a 20/05)

Nesta fase estará pronto para renovar os negócios e aceitar mudanças profissionais. Os astros trazem chances de resolver assuntos financeiros e, contar com mais dinheiro. Seja mais atencioso com seu amor.

♊ GÊMEOS (21/05 a 20/06)

Mercúrio, traz chances de acertar e iniciar novos trabalhos. A influência astral do Sol indica apoio de sócios, superiores e da família. É o momento para ganhar mais. Amor decidido. Saúde ótima.

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♋ CÂNCER (21/06 a 21/07)

A Lua no seu signo traz um dia tranquilo e feliz. Pode organizar mudanças no seu lar. Tudo bem com a sua saúde. Procure os amigos para realizar mudanças nos negócios. Amor delicado.

♌ LEÃO (22/07 a 22/08)

O seu dia será no alerta, a Lua pede atenção com novos gastos e mudanças no lar. Mas, Mercúrio passa a transitar no seu signo trazendo mudanças nos negócios e apoio da família. Fique na rotina.

♍ VIRGEM (23/08 a 22/09)

A fase pede atenção com à saúde, cuide mais da alimentação. Evite também qualquer tipo de mudança na área profissional e financeira. Não discuta com a pessoa amada. Saiba viver esse período difícil.

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♎ LIBRA (23/09 a 22/10)

Período que tem muitas chances de organizar o setor financeiro e profissional. Nada de se isolar, busque apoio de sócios e familiares, enfim aproveite. Novos objetivos na vida afetiva e doméstica.

♏ ESCORPIÃO (23/10 a 21/11)

Dia que deve ser rápido nas decisões de negócios e trabalho. Não espere apoio, Vênus esta na sua desfavorável 12ª casa. As soluções do problemas do lar dependem de você, fique calmo.

♐ SAGITÁRIO (22/11 a 21/12)

A influência atual do Sol, traz novas chances de resolver problemas do trabalho e bons acertos financeiros. Possibilidade de iniciar negócios e crescer em termos profissionais. Amor com brilho. Pode viajar.

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♑ CAPRICÓRNIO (22/12 a 20/01)

Você se sente mais ousado para renovar a vida financeira. Mostre seu bom humor no trabalho e conquiste apoio para melhorar os ganhos. Colaboração da família. Não discuta com seu amor.

♒ AQUÁRIO (21/01 a 19/02)

Fase que terá força e determinação para resolver os assuntos profissionais e financeiro. Momento oportuno para se acertar e colaborar com a família. Vitória em novos empreendimentos. Amor com atração.

♓ PEIXES (20/02 a 20/03)

Você terá possibilidade de resolver um problema do trabalho, mas precisa dar atenção aos que estão ao seu lado. Triunfo em negócios feitos com Câncer, Gêmeos e Libra. Amor com esperanças.

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As previsões são do programa "Bom dia Astral", apresentado por Dirce Alves e Frank Alves há mais de 40 anos no rádio paranaense.

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astrologia HORÓSCOPO PREVISÕES signos
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