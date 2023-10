Signos: confira seu horóscopo desta quarta-feira (11)

Os virginianos passam o dia no alerta

Quem nasceu hoje

É movido pela vontade de fazer as coisas certas. Não desiste de um projeto até alcançar as metas traçadas. Deixa sua alegria transparecer em todos momentos. Terá facilidade para trabalhar no comércio. É perspicaz, companheiro e decidido.

Alerta

Os virginianos passam o dia no alerta, e o mais aconselhado será manter a rotina durante este período negativo. As negociações estão desfavorecidas. Cuidado com gastos fora do orçamento. Tenha paciência com seu par afetivo e família.

Áries – Período positivo para mudar o rumo dos negócios, sua determinação será o ponto chave do sucesso. Acertos para quem é funcionário e abertura para sociedade. Amor com novas emoções. Tente na loteria.

Touro – Dia que precisará organizar seu lar, evite discussões ou exigências com a família. Seu trabalho será elogiado. Conte com sócios e pessoas que negocia. Novidades financeiras. Alimente-se com equilíbrio.

Gêmeos – A fase será repleta de novidades nos negócios e trabalho. Sucesso com vendas e comércio. Os astros indicam tranquilidade no lar e muita agitação na vida afetiva, com chances de acertar compromisso.

Câncer – Você está bem e continuará assim. Explore sua criatividade no trabalho, negócios e principalmente com a família. Vencerá fácil questão financeira. Saúde perfeita, mas pratique algum esporte.

Leão – A Lua está no seu signo e você se sente determinado em resolver problemas do trabalho. Vênus, na sua segunda casa é sinal de entrada extra de dinheiro. Amor com sensualidade.

Virgem – O dia será no alerta e o ideal é ficar o máximo que puder na rotina. Trabalho desgastante. Fuja dos pessimistas. Evite viagens, compras, visitas ou mudanças no seu lar. Seu amor estará em paz.

Libra – A fase é positiva no trabalho e negócios a longo prazo. Projeto pendente pode se complicar, Vênus, seu planeta está na sua desfavorável 12ª casa. Controle as finanças e o setor afetivo.

Escorpião – Você ainda tem alguns dias em que precisará de paciência. Adie negócios, mudanças no trabalho e novos gastos. Seja paciente com a família. Não discuta com Virgem ou Libra. Cuide da saúde.

Sagitário – O período traz entusiasmo para realizar negócios, sair para compras e decisões profissionais. Aguarde boa entrada de dinheiro. Ótimo para acertar projetos da família. Astral sensacional no amor.

Capricórnio – A vida no lar será agradável, melhora seu relacionamento com todos. Chances de compras, viagens e novas decisões no amor. Sorte em jogos e loteria. Saúde perfeita.

Aquário – Nesta fase estará mais persistente na busca de novos negócios e ajustes profissionais. Os astros trazem acertos na vida familiar e disposição para estar com seu amor. Conte com Leão e Áries.

Peixes – Dê atenção à saúde, evite bebidas, gorduras e cigarro. Forte tendência ao pessimismo, mas não há problemas graves no trabalho ou negócios, seja mais participativo. O amor pede compreensão.

As previsões são do programa "Bom dia Astral", apresentado por Dirce Alves e Frank Alves há mais de 40 anos no rádio paranaense.

