Signos: confira seu horóscopo desta quarta-feira (11)

Da Redação

Quem nasceu hoje

Conseguirá êxito em todas as atividades que exercer. Tem um grande amor pelo lar e familiares. Procure não se descuidar do aspecto físico, mantenha-se em boa aparência. Terá inclinação para estudos superiores. Cativante, inteligente e fiel.

Alerta

Os virginianos continuam no alerta, e devem manter tudo dentro do programado no trabalho. Cuidado com negócios fora de sua área de atuação. Não deixe que o excesso de críticas interfira na vida afetiva. A saúde inspira atenção.

Áries – Contatos profissionais e amizades serão valiosos para abrir novos horizontes financeiros. Júpiter, hoje passa a transitar no seu signo. Vênus, traz paixão e carinhos, inclusive da família.

Touro – Você sabe da sua força de vencer problemas do dia-a-dia. Novos horizontes devem se abrir no fim do mês, até lá trabalhe e conte com o sucesso. Dê apoio à sua família. Cuide da alimentação.

Gêmeos – Você sabe que o período é muito exigente e pede cautela e limites. Mercúrio, seu planeta até que lhe dá força para entender a situação. Desfavorável para viagens e compras. Evite a ansiedade.

Câncer – Dia positivo para compras, novos negócios e resolver problemas no seu lar. Suas atitudes receberão elogios. Valorize mais seus amigos e dê apoio a Virgem e Capricórnio. Muitas emoções com seu amor.

Leão – A Lua esta no seu signo proporcionando tranquilidade com a família. Suas ideias contagiarão as pessoas com quem trabalha e negocia. Mais coragem para mudar o rumo financeiro.

Virgem – Você está passando pelo alerta e não deve se precipitar com novos compromissos financeiros. Evite atritos no lar e trabalho. Não crie problemas com a pessoa amada, nada de críticas ou cenas de ciúmes.

Libra – O dia será cheio de surpresas no lar. Os projetos e negócios imobiliários estão em alta. Melhora o relacionamento com familiares de Touro, Sagitário e Peixes. Positivo para acertos na vida afetiva.

Escorpião – Pode acertar negócio em parceria ou sociedade. As vitórias profissionais e financeiras estão aí batendo na sua porta. Valorize mais as amizades. Novas emoções no lar. Surpresas do seu amor.

Sagitário – Neste período terá o apoio que busca para mudanças no setor financeiro e profissional. Bom astral para pedir favores. Positivo para acertar problemas domésticos. Amor e paixão.

Capricórnio – Fase positiva para realizar mudanças no lar, fatos novos devem ser analisados. Pode contar com apoio de Câncer, Touro e Peixes. Surpresa agradável com amizades e sociedade. Bom dia no amor.

Aquário – Use seu charme e equilíbrio nas decisões afetivas. Excelente período para resolver problemas que o incomodavam. Ótimo para acertar assuntos da família. Trabalho e negócios em alto astral.

Peixes – Nesta fase deve analisar bem seu trabalho e não esquecer de dar apoio aos que estão ao seu lado. Explore melhor sua criatividade. Pode receber proposta de novos negócios. Amor descontraído.