Signos: confira seu horóscopo desta quarta-feira (10)

Quem nasceu hoje

continua após publicidade

Conseguirá todos os objetivos na vida, para tanto basta usar sua capacidade. As viagens e estudos terão uma importância muito grande em sua vida. Contatos sociais favorecidos. Inteligente, Vigoroso e de bom coração.

Alerta

continua após publicidade

Os capricornianos passam o dia no alerta, e os astros indicam a rotina durante esta fase negativa no trabalho. Controle os gastos para não entrar no vermelho Procure descansar mais cedo. Evite discussões com a pessoa amada e família.

Áries – Dia de grandes alegrias, fase que redobram suas qualidades positivas. Pode sair para compras, viagens e assumir novos trabalhos e negócios. O amor está firme no seu coração. Saúde perfeita.

Touro – Fase que pode realizar mudanças nos negócios e trabalho. Vença a indecisão, procure ser determinado no que quer. Resolva assuntos pendentes. Boas notícias da família. Amor brilhante.

continua após publicidade

Gêmeos – Período que pode pensar em novos trabalhos, parceria e início de projetos com Virgem e Sagitário. Finanças estáveis. Acertos de convivência ou de discussão. Esperanças renovadas com a família.

Câncer – Você passa por um bom período para cuidar da saúde, fazer tratamentos estéticos, dentários e iniciar uma atividade física, pode ser natação. Comemore o bom relacionamento afetivo.

Leão – O clima profissional está tranquilo, vencerá os problemas e conseguirá se livrar de invejosos. Positivo para compras, encontros de negócios e iniciar uma nova etapa financeira. Amor com carinhos.

continua após publicidade

Virgem – Hoje estará envolvido em resolver os problemas da família. Relaxe e espere pelo melhor. Positivo para compras, venda ou reforma da sua casa. Ambiente de muito amor. Dê apoio a Câncer e Peixes.

Libra – O dia será positivo para viagens, compras, início de negócios e acertos na vida profissional. Felicidade a valer com a família. Grande encontro pessoal, que traz novos caminhos no amor. Visite os amigos.

continua após publicidade

Escorpião – A influência dos astros trazem equilíbrio para o seu orçamento. Investimentos favoráveis, compras, negócios com imóveis e colaboração efetiva da família nas suas finanças. Surpresas no amor.

Sagitário – Você está livre do alerta, a Lua traz momentos agradáveis com a família. Amor bem encaminhado. O crescimento financeiro será o responsável pela harmonia e tranquilidade no trabalho.

Capricórnio – Você passa o dia no alerta, a Lua pede rotina e paciência. Tensão passageira com a família. O ideal será evitar compras, viagens, exigências com as pessoas do trabalho e novos gastos.

Aquário – Fase que deve ficar em paz consigo mesmo. Modere as críticas com a família e evite novos gastos. Em resumo, o Sol não favorece novas mudanças no lar e nem nos negócios. Leve baixa no amor.

Peixes – Você receberá apoio integral da família em novos projetos ligados ao lar. Está tudo bem e deve melhorar as finanças. Relaxe e aproveite. A pessoa amada estará mais apaixonada.

As previsões são do programa "Bom dia Astral", apresentado por Dirce Alves e Frank Alves há mais de 40 anos no rádio paranaense.

Siga o TNOnline no Google News