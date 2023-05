Signos: confira seu horóscopo desta quarta-feira (10)

Da Redação

Quem nasceu hoje

É uma pessoa preparada para o futuro devido a sua energia mental. Sabe como poucos apreciar as coisas boas da vida. A presença da família e amigos serão constantes durante sua existência. Criativo, simpático e arrojado.

Alerta

Os nativos de Capricórnio ficam no alerta até às 23h06, e o bom senso deve prevalecer nesta fase negativa. Evite gastos que possam comprometer o equilíbrio financeiro. Procure conter a pressa e não se irrite com seu par afetivo. Saúde neutra.

Áries – O clima no trabalho está otimista, terá condições de resolver os problemas. No amor, analise o que realmente quer e saiba viver intensamente. Bom para viagens, compras e acertos domésticos.

Touro – Dia para se concentrar na estabilidade profissional, sua energia mental trará o sucesso desejado. Mãos à obra, aproveite para ganhar mais. A harmonia prevalece no lar. Mas, terá que ter paciência no amor.

Gêmeos – Tudo o que você busca em termos domésticos começa a se concretizar. Bom astral para fazer as pazes com parentes. O trabalho está exigente, mas conseguirá se organizar. Insegurança no amor.

Câncer – Você vai se sentir mais seguro ao lado dos familiares. Conquistará o equilíbrio financeiro. Vênus, no seu signo traz progresso, amizades e chances de melhorar os ganhos. O amor está em destaque.

Leão – Você se sente bem e tem novas energias para levar os negócios e trabalho para a estabilidade. Mas, não abuse nos gastos, evite compras a prazo e grandes investimentos. Seja atencioso com seu amor.

Virgem – O dia será positivo para inovar no trabalho, negócios e conquistar o que está buscando. Resolverá fácil os problemas da família. Ótimo para viagens e encontro de parentes. Amor confiante.

Libra – Fase que estará mais exigente, evite novos negócios e tenha paciência com sócios, amigos e familiares. Estará carente, não deixe sua vida sentimental interferir na profissão. Pratique esporte.

Escorpião – Aproveite este dia para resolver os problemas do trabalho ou negócios. O astral é animador para ganhar mais e até acertar sociedade com nativos de Touro ou Peixes. Bom para o amor.

Sagitário – Você está livre para viver uma fase feliz. Satisfação com o andamento dos negócios e equilíbrio financeiro. Ótima oportunidade para deixar o amor tomar conta da vida afetiva. Não abuse da saúde.

Capricórnio – O dia é de alerta até as 23h06, evite a competição no trabalho e não espere colaboração de ninguém. No amor haverá uma certa instabilidade, seja gentil. Desfavorável para viagens e compras.

Aquário – O astral será animador para resolver os negócios financeiros e até dar mais apoio à família. Sinal de progresso, é só esperar mais uns dias. Positivo para compras e viver melhor com seu amor.

Peixes – Hoje o clima será de companheirismo no trabalho e negócios. Harmonia com a família. Pode ir as compras e pequenas viagens. Dê mais atenção as mudanças com seu amor. Conte com Áries.

