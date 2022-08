Signos: confira seu horóscopo desta quarta-feira (10)

Da Redação

Quem nasceu hoje

Suas atitudes são imprevisíveis, mas, sempre dirigidas para o bem. Será ativo, fazendo sucesso junto ao sexo oposto. Tem uma força criadora muito grande, capaz de realizar tarefas grandiosas. Competente, bondoso e inteligente.

Alerta

Os capricornianos ficam no alerta até às 15h46, e a indicação é para manter a rotina enquanto durar este período. Após esse horário os cuidados serão dos aquarianos nos próximos dois dias e meio no trabalho em vida pessoal.

Áries – Os astros incentivam seus planos de transformações radicais na vida profissional e financeira. Fase que você se sente realizado pelas boas energias que recebe. Otimismo e sorte no amor.

Touro – Um bom dia para mostrar seu potencial no trabalho. Em alta viagens, início de negócios e apoio de todos envolvidos. É hora de planejar seu futuro afetivo. Proteção de Sagitário.

Gêmeos – Faça um balanço do seu trabalho e se não esta conseguindo o que quer, pare e analise o que não serve. Cuidado com invejosos. Cultive mais a sua espiritualidade. Apoio da família.

Câncer – Clima positivo no lar, conseguirá resolver a maior parte dos problemas. Hora de expandir suas ideias, pense em realizar mudanças no seu trabalho, se arrisque em novos negócios. Amor envolvente.

Leão – Nesta fase deve se organizar, se preparar para realiza mudanças no rumo dos negócios e se livrar definitivamente dos problemas. Dia 12 Vênus o protegerá, vem dinheiro, estabilidade e muito amor.

Virgem – O período pede que tenha determinação e rapidez nos seus planos de trabalho. Não abandone as tarefas pequenas por projetos sofisticados, que no momento não darão certo. Amor com paz.

Libra – Dia que deve ser mais amoroso e participativo na vida da família. Saiba viver esta fase que é neutra para realizar mudanças de casa ou decoração. Evite julgamentos radicais no amor.

Escorpião – O astral está ótimo para mudanças nos negócios. Mercúrio, favorece a comunicação e as atividades comerciais, bem como assinatura de contratos. Conte com seu amor que esta mais apaixonado.

Sagitário – O ambiente profissional tende a crescer, chances de organizar novos compromissos financeiros. Condições de desenvolver negócios com Capricórnio e Câncer. Resolva já as finanças e contas.

Capricórnio – Você ainda passa pelo alerta, a Lua só estará no seu signo a partir das 15h46, portanto fique na rotina. Bom jogo de cintura para cuidar das finanças. A noite terá uma surpresa do seu amor.

Aquário – O ideal hoje é cuidar da sua saúde, precisará se alimentar com menos sal e gordura. Lembre-se que a tarde estará no alerta. Procure ser mais atencioso com sua família. Aja com discrição no amor.

Peixes – Conseguirá perceber as pessoas negativas, mas não se preocupe, nada de mal vai acontecer. Facilidade para negociar, resolver problemas do trabalho e conquistar a amizade de todos.

