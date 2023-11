Signos: confira seu horóscopo desta quarta-feira (1º)

Os geminianos ficam no alerta até às 18h31

Siga o TNOnline no Google News

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Quem nasceu hoje

continua após publicidade

É uma pessoa decidida, o que fará com que procure desafios constantes na vida profissional e pessoal. Apresenta grande poder de concentração. Conquistará sucesso graças a sua capacidade. Intenso, ajuizado e talhado para as vitórias.

Alerta

continua após publicidade

Os geminianos ficam no alerta até às 18h31, e os astros aconselham prudência durante este período negativo no setor de trabalho. Evite entrar em discussões, você só tem a perder. Após esse horário os cuidado serão dos cancerianos.

Áries – Dia propício para organizar seus negócios, trabalho e resolver pendências financeiras, inclusive pagar suas contas. Amor bem exigente, não discuta. Se alimente com equilíbrio. Não viaje.

Touro – Fase que a confiança será a palavra mágica da sua vida. Semana positiva para viagens e compras. Dê espaço para o seu amor. Encare o sucesso no trabalho e negócios. Pode esperar mais dinheiro.

continua após publicidade

Gêmeos – Você ainda acorda no alerta, a Lua só estará no seu signo as 18h31, até lá paciência e rotina. O feriado será tranquilo. A pessoa amada vai exigir muita atenção. Aceite convites para encontro de amigos.

Câncer – O clima é positivo no trabalho e negócios, mas lembre-se que você entrará no alerta às 18h31 e o ideal é programar seu feriado e cuidar dos detalhes da família. Evite bebidas.

Leão – Um bom dia, você vai colher os frutos do trabalho que vem realizando a muito tempo. Positivo para compras domésticas, encontro com familiares e contar com o apoio do seu amor. Finanças em alta.

continua após publicidade

Virgem – O bom humor atrairá fluídos positivos e com isso sua alegria contagiará a todos. Excelente para viagens e aceitar convites de amigos. Fase de compras e renovação nos negócios. Amor com romance.

Libra – Você tem alguns dias para acertar a sua vida afetiva. Vênus, seu planeta só estará no seu signo a partir do próximo dia 9. Respire ar puro e comece a programar os próximos passos. Amor precisando de apoio.

continua após publicidade

Escorpião – A fase começa a trazer boas energias para resolver seus negócios, trabalho e agitar os assuntos da família. Encontrará solução dos mais variados problemas. Amor com carinhos.

Sagitário – Nesta fase deve guardar seus planos em segredo para que não percam força. Lembre-se que Sol, Mercúrio e Marte não o favorecem. Terá que lutar muito para resolver os problemas. O amor vai bem.

Capricórnio – Período que energia não faltará, aproveite e se acerte com os familiares. O trabalho e os negócios caminham bem. As portas se abrem para a tranquilidade, inclusive financeira. Amor verdadeiro.

Aquário – Dia que se sente mais forte para tomar decisões na vida familiar. Tudo se encaixa bem no trabalho e negócios. Solução de problemas financeiros. Espere e conte com o melhor. Amor e paz.

Peixes – Fase que se livrará das maiores preocupações financeiras e, com isso resolverá com facilidade as contas domésticas. Excelente para compras, viagens e aceitar convites de amigos. Amor renovado.

As previsões são do programa "Bom dia Astral", apresentado por Dirce Alves e Frank Alves há mais de 40 anos no rádio paranaense.

Siga o TNOnline no Google News