Signos: confira seu horóscopo desta quarta-feira (1º)

Os cancerianos começam o dia no alerta, e o mais indicado nesta fase é ter cuidados especiais no trabalho

Quem nasceu hoje

Terá facilidade para trabalhar com o público em geral. A mente rápida dará a você as qualidades de uma pessoa inteligente e com grande poder de análise. É muito atraente, o que fará se destacar no mundo social. Corajoso, intenso e vigoroso.

Alerta

Os cancerianos começam o dia no alerta, e o mais indicado nesta fase é ter cuidados especiais no trabalho e vida pessoal. Contenha seu ímpeto na hora de negociar. Controle os gastos. Não discuta com seu par afetivo e família.

Áries – Você passa pelo chamado popularmente inferno astral, mas será suavizado pela presença de Vênus e Júpiter. Com certeza terá apoio de familiares. A paciência será importante. Amor com poder.

Touro – Fase que será exigido determinação nos seus projetos, não crie problemas. Os astros trazem a necessidade de planejar, organizar e esperar os resultados. Cautela com finanças e no amor.

Gêmeos – O astral esta positivo e com certeza resolverá muitos dos problemas agradando a todos no trabalho e lar. Você transmite energias e boas palavras a sua família e seu amor. Boa saúde.

Câncer – Dia de alerta, que exigirá mais atenção com a saúde. Cautela com os gastos, evite compras, viagens e decisões na área profissional. Tenha mais fé, cuide do seu anjo da guarda.

Leão – Período que sua criatividade esta em alta e hoje o destaque será o apoio no seu trabalho. Conseguirá resolver os problemas com colegas, chefes ou parceiros. Melhora o relacionamento familiar. Acertos afetivos.

Virgem – O Sol na sua sétima casa traz excelentes chances de reformular o trabalho e até iniciar parceria ou sociedade. No amor, o clima é de lealdade e paixão. Forte ligação com a família.

Libra – Fase que terá todas as chances de resolver os problemas domésticos, sair para compras e visitar parentes. O trabalho vem com muito sucesso e aumento financeiro. Surpresas da pessoa amada.

Escorpião – Ótima vibração para resolver de vez os problemas profissionais e conseguir suporte em novos negócios. Saberá defender suas ideias. Apoio da família. Vênus equilibra a vida amorosa. Tente na loteria.

Sagitário – Sua relação com a família pode trazer um certo nervosismo, evite discussões ou exigências. Se esforce para se ligar mais no seu trabalho e conte com entrada de dinheiro. Sensibilidade no amor.

Capricórnio – Conseguirá acertar os negócios, trabalho e conquistar maior equilíbrio nas finanças. Dê apoio à sua família e seja mais amoroso com seu par afetivo. Esqueça as exigências e viva melhor.

Aquário – A forte influência de Mercúrio no seu signo abre espaço para receber apoio, conhecer novas pessoas e organizar seu trabalho. Chances de sucesso na vida familiar. Amor com segredos.

Peixes – A Lua traz oportunidades de explorar melhor seu trabalho e ter apoio. A vida amorosa esta excelente e cheia de carinhos e compromisso. A família esta em paz. Dê atenção a sua aparência.

