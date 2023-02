Signos: confira seu horóscopo desta quarta-feira (1º)

Da Redação

Quem nasceu hoje

Conseguirá todos os objetivos na vida, para tanto basta usar sua capacidade. É uma pessoa de forte personalidade. As viagens e estudos terão uma importância muito grande em sua vida. Inteligente, Vigoroso e de bom coração.

Alerta

Os geminianos ficam no alerta até às 17h13, e a rotina é indicada enquanto durar esta fase negativa. A partir desse horário quem precisará agir com prudência serão os cancerianos nos próximos dois dias e meio. Saúde neutra.

Áries – Fase que deve controlar seu gênio, evite falar sem pensar. A família pode colaborar com as finanças, que andam devagar. Vênus, continua desfavorecendo a vida amorosa, sem apoio.

Touro – Período que terá facilidade no trabalho e negócios. Vem dinheiro extra na sua conta. Transformações positivas na família, conseguirá passar boas energias a todos. Amor firme e muito decidido.

Gêmeos – Você fica no alerta até às 17h13, evite agir com agressividade no trabalho. Os problemas domésticos devem ser acertados para evitar maiores dificuldades financeiras. Amor com ciúmes.

Câncer – O dia começa a todo vapor, sua alegria e bem estar irão refletir no setor do trabalho. Estará mais generoso. Se prepare que a partir das 17h13, entrará no alerta. Não discuta com Gêmeos e Libra.

Leão – Período com muitas novidades nos seus negócios e trabalho. Aumenta a sua responsabilidade e terá com certeza mais dinheiro. Cuidado com os invejosos. Apoio de Aquário. Amor intenso.

Virgem – Você recebe apoio na profissão, terá todas as chances para o equilíbrio financeiro. Pode esperar novidades do seu amor. A família traz muita paz. Conte com Capricórnio e Câncer.

Libra – A fase é positiva, Sol e Vênus na sua quinta casa trazem bons negócios, acertos na vida familiar e novidades financeiras. Tente em jogos, sorteios e loteria. A vida sentimental esta em destaque.

Escorpião – Você se sente amparado pelo carinho de familiares, terá oportunidade de realizar mudanças na sua casa. Vencerá os problemas e conseguirá organizar as finanças. Levante seu astral no amor.

Sagitário – A influência atual indica a necessidade de colaborar com familiares, em especial Gêmeos e Peixes. A sua intuição esta em alta, não terá dificuldades em resolver assuntos financeiros. Paixão em alta.

Capricórnio – Fase que respira aliviado, conseguirá resolver a maior parte dos conflitos domésticos. Com bom humor poderá realizar negócios, viagens e ter novos lucros no trabalho. Atração em alta no amor.

Aquário – Dia ideal para estar com a família e realizar compras domésticas. Em seu trabalho esta tudo bem e vai continuar assim. Novos lucros para quem tem seu próprio negócio. Amor sereno.

Peixes – Período que não deve se entregar a ansiedade e nervosismo. Procure agir com calma e espere que logo virá novidades profissionais e financeiras. Vênus, equilibra a vida afetiva.

