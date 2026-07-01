Signos: confira seu horóscopo desta quarta-feira (1º)
Quem nasceu nesta data é meticuloso, alegre e eficaz
QUEM NASCEU HOJE
É uma pessoa determinada que não deixará nada incompleto no setor profissional e pessoal. A capacidade de comunicação é uma das maiores virtudes deste nativo. Será muito ligado à família. Meticuloso, alegre e eficaz.
ALERTA DO DIA
Os capricornianos ficam no alerta até às 16h34, e a rotina e indicada enquanto durar este período negativo no trabalho e vida pessoal. Após este horário, os cuidados serão dos aquarianos nos próximos dois dias e meio.
♈ ÁRIES (21/03 a 20/04)
Nesta fase terá oportunidades na área profissional e chances de realizar negócios em parceria. Ótima vibração para cuidar do visual. Solução de problemas do lar. Organismo equilibrado. Amor agitado.
♉ TOURO (21/04 a 20/05)
Período em que tudo esta bem, e graças ao seu otimismo conseguirá acertar a maior parte dos negócios e trabalho. Fase que conquistará a estabilidade financeira. Amor em paz.
♊ GÊMEOS (21/05 a 20/06)
Dia que recebe apoio na área profissional com chances de acertar problemas financeiros. Tudo se encaixa para ter o sucesso que busca. Mercúrio, trará novos amigos além de harmonia no amor.
♋ CÂNCER (21/06 a 21/07)
Você vive uma fase de total tranquilidade no seu lar, no trabalho e conseguirá acertar os negócios da família. Surpresas positivas na área financeira. Amor suave e cheio de novidades.
♌ LEÃO (22/07 a 22/08)
Você sabe que todo ano nesta fase o Sol o desfavorece. Mas, neste período Vênus e Júpiter influenciam positivamente, ajudando a superar a maior parte dos problemas. Vá com calma, evite novos negócios.
♍ VIRGEM (23/08 a 22/09)
Dia que deve usar sua energia positiva e dar apoio às pessoas com quem trabalha ou negocia. Evite novos gastos e não discuta com a família. Seja mais prestativo com todos. A vida amorosa ganha estímulos.
♎ LIBRA (23/09 a 22/10)
Fase que você passa uma boa energia no lar e trabalho. Conseguirá reforçar seus negócios e acertar o setor financeiro. Afaste a insegurança da vida afetiva, não há problemas, apoio do seu amor.
♏ ESCORPIÃO (23/10 a 21/11)
O dia será positivo no trabalho e vida familiar. Organize seus negócios, pode sair para início de novos projetos. Fase de mais saúde, amor, paz e chances de viagens. Conte com Touro.
♐ SAGITÁRIO (22/11 a 21/12)
Fase que deve ser mais prestativo e esperar harmonia com a família e seu amor. Preocupação com novos negócios, mas haverá chance de acertar as dificuldades. Júpiter promete energia. Saúde ótima.
♑ CAPRICÓRNIO (22/12 a 20/01)
Você ainda acorda no alerta, a Lua só estará no seu signo às 16h34. Deixe as decisões profissionais e financeiras para o período da tarde. Não crie problemas com parentes. No amor terá grande prazer.
♒ AQUÁRIO (21/01 a 19/02)
Período movimentado no lar e nos negócios. Mas a partir das 16h34, entrará no alerta, serão dois dia e meio difíceis com a influência da Lua, na sua 12ª casa. Se programe, evite mudanças no trabalho.
♓ PEIXES (20/02 a 20/03)
Dia repleto de boas energias no trabalho, no lar e no amor. Você esta com tudo para resolver os negócios e finanças. Intuição forte para acertar seus projetos e contar com a família. Esta mais apaixonado.
As previsões são do programa "Bom dia Astral", apresentado por Dirce Alves e Frank Alves há mais de 40 anos no rádio paranaense.