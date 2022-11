Signos: confira seu horóscopo desta quarta-feira (09)

Da Redação

Quem nasceu hoje

Sua facilidade para liderar fará com que se destaque no setor profissional. É uma pessoa extremamente controlada, mesmo nas horas mais difíceis. Nada o fará desistir de um objetivo. Organizado, consciente e equilibrado.

Alerta

Os taurinos ficam no alerta até às 10h38, e os astros indicam a rotina como o melhor caminho durante este período negativo. Adie negociações, compras e mudanças no trabalho. Após esse horário os cuidados serão dos geminianos.

Áries – Dia para resolver problemas financeiros. Boas novas no trabalho caso seja empregado. Coopere com colegas ou sócios. Apoio da família nos projetos domésticos. Acertos amorosos.

Touro – Você ainda acorda no alerta, a Lua só estará no seu signo a partir das 10h38. Deixe decisões profissionais e financeiras para a tarde. Procure se movimentar mais, inicie regime. Amor suave e feliz.

Gêmeos – A partir das 10h38, você entrará no alerta e deve programar cedo seus próximos dois dias e meio. Analise melhor suas emoções no amor. Desfavorável para fazer compras e viagens.

Câncer – Dia positivo para solução de problemas domésticos. Tudo sairá bem, há chances de novos gastos e apoio da família. No trabalho seja mais objetivo e conquistará seu lugar ao Sol. Vênus traz amor e dinheiro.

Leão – Você sente que há chances de melhorar seus negócios e o trabalho, que flui para o sucesso. Apenas evite se desentender com sagitarianos e geminianos. Tranquilidade no lar. Amor carinhoso.

Virgem – Dia excelente para iniciar projetos comerciais e chances de ser promovido. Não deixe se envolver por medos infundados. Fase para compras, viagens, acertos domésticos e novos negócios.

Libra – O período indica sucesso em novos negócios, crescimento profissional e financeiro. Aproveite a magia desta fase e conquiste a liberdade familiar. Curta seu amor.

Escorpião – Fase que terá os resultados esperados nos negócios e crescimento no trabalho. As finanças devem se estabilizar. Inovações prometem levantar seu astral. Novidades no amor.

Sagitário – O período é repleto de dificuldades no lar, trabalho e no amor. Se for preciso mude os planos para não criar problemas financeiros. Evite viagens, mudanças domésticas e compras.

Capricórnio – Bom astral no trabalho, conquistará a estabilidade financeira e pode agir sem medo de perder o que já conquistou. Espere apoio da família nos projetos domésticos. Amor envolvente. Tente na loteria.

Aquário – Fase propícia para resolver problemas domésticos, seja mais tolerante com todos. Positivo para negociar com Touro e Virgem. Sucesso financeiro. Cuide melhor do seu corpo, evite doces.

Peixes – O clima é favorável melhorar seu trabalho, sendo funcionário ou proprietário. Conte com mais dinheiro, bons negócios e apoio para mudanças. Arrisque em novos projetos. Amor com carinhos.

