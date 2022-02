Da Redação

Signos: confira seu horóscopo desta quarta-feira (09)

Quem nasceu hoje

É uma pessoa com forte instinto de preservação. Tem facilidade para administração, pois é um profissional dedicado. Os trabalhos ligados à comunidade exerceram grande fascínio neste nativo. Destemido, alegre e lógico.

Alerta

A partir das 07h28, os geminianos começam a receber a influência desfavorável do alerta, e a rotina é indicada nos próximos dois dias e meio. Adie mudanças no trabalho. Não corra riscos nas finanças. No amor, evite o excesso de ciúmes.

Áries – A influência astral deve ser bem aproveitada para organizar os negócios, acertar as contas e abrir caminhos na sua profissão. Nenhuma oposição astral. Saúde física e mental em alta.

Touro – Você está pronto para usufruir deste dia com intensidade. Planejamento e execução de muitos projetos de negócios. Evite os invejosos. Surpresas no amor. Melhora da sua saúde.

Gêmeos – A partir das 07h28, você entrará no alerta, a Lua o desfavorecerá e o ideal é rotina. Deixe as decisões e iniciativas de negócios para a semana que vem. Não discuta com seus familiares.

Câncer – Dia tranquilo com a família e com as amizades. A Lua fortifica seus negócios e melhora os ganhos. Muita disposição para resolver os assuntos de trabalho. Colabore mais com seu amor.

Leão – Fase que pode pedir e aceitar apoio nos seus projetos de trabalho. Seu sucesso incomoda muita gente. Não desperdice novas oportunidades de negócios. Colaboração do seu amor.

Virgem – Novas oportunidades em aumentar os ganhos, iniciar negócios, sair para compras e viagens. Todos colaboram para seu sucesso profissional. Amor pedindo mais atenção.

Libra – Dia positivo para resolver questões financeiras da família. Aproveite sua energia e confiança. Ótimo para mudar o rumo da vida afetiva. Tente em jogos e loteria. Aceite convites de amigos.

Escorpião – A influência do Sol na sua quarta casa indica compras para o lar, decoração, construção e reformas. Conte com Touro e Áries. Amizade influente pode ajudar no trabalho.

Sagitário – O desejo de realizar mudanças nos negócios esta em alta. Pode viajar, comprar, vender e aceitar apoio para novos compromissos financeiros. O sucesso esta ao seu alcance. Amor sensível.

Capricórnio – O Sol na sua casa de trabalho e finanças traz um período de sucesso profissional. Confie na sua estrela. Positivo para compras, viagens e negócios. Novo envolvimento afetivo.

Aquário – Dia que deve agir com equilíbrio nas questões financeiras. Não crie problemas com a família. Evite se precipitar ao ter que tomar uma decisão na área dos negócios ou trabalho. Embaraços no amor.

Peixes – Você terá que agir com equilíbrio em questões inadiáveis nos seus negócios e trabalho. Perigo de atrito com amigos. Evite novos gastos. Controle a sua ansiedade e não viaje. Não discuta com Gêmeos.