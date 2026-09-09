Signos: confira seu horóscopo desta quarta-feira (09)
Quem nasceu nesta data é arrojado, confiante e encantador
QUEM NASCEU HOJE
Não teme as mudanças seja de ordem profissional ou familiar. Nunca deixa um trabalho ou projeto inacabado. É uma pessoa com facilidade para comandar. A vida social trará muitas alegrias. Arrojado, confiante e encantador.
ALERTA DO DIA
Os leoninos ficam no alerta até às 16h36, e os astros aconselham rotina enquanto durar este período negativo. Após esse horário os cuidados serão dos virginianos no próximos dois dias e meio no trabalho e vida pessoal.
♈ ÁRIES (21/03 a 20/04)
Período que pode realizar mudanças no lar. Use sua garra e determinação para acertar o trabalho, e os problemas que o incomodam. As finanças estão em fase de crescimento. Amor com definição.
♉ TOURO (21/04 a 20/05)
O seu astral continua em alta, concentre-se no trabalho e, espere pelo o sucesso. Melhora nas finanças e chances nos negócios com Aquário, Gêmeos e Peixes. Tudo bem com a família. Amor envolvente.
♊ GÊMEOS (21/05 a 20/06)
Fase que tem chances de melhoras os ganhos e contar com apoio de quem trabalha ao seu lado. Não tenha receio de fazer algumas mudanças. O sucesso deve acontecer. A família traz alegrias. Amor especial.
♋ CÂNCER (21/06 a 21/07)
O dia será bem tranquilo, a Lua no seu signo, o faz relaxar e abrir caminhos para novos negócios. Pessoas com quem trabalha estão prontos a colaborar com as mudanças. Amor com forte atração.
♌ LEÃO (22/07 a 22/08)
Você ainda acorda no alerta, a Lua pede rotina até às 16h36. O ideal é deixar as mudanças profissionais, compras, visitas e assuntos domésticos para o período da tarde. Evite contrariedades com seu amor.
♍ VIRGEM (23/08 a 22/09)
A presença do Sol e Mercúrio no seu signo, trazem chances de mudanças nos negócios. Haverá possibilidade de melhorar os ganhos e, ter novo apoio no trabalho. Mas, a partir das 16h36, entrará no alerta.
♎ LIBRA (23/09 a 22/10)
A fase ainda é negativa e pede controle dos negócios. Tenha tolerância com a pessoa amada, Vênus no seu signo, traz chances de melhorar a convivência. Não se descontrole emocionalmente. Dia neutro.
♏ ESCORPIÃO (23/10 a 21/11)
O clima familiar deve ser de boas energias. Você conseguirá passar boas palavras e colaboração. Espere dia 11, Vênus passar a transitar no seu signo. Cuide mais das finanças e organize o trabalho.
♐ SAGITÁRIO (22/11 a 21/12)
Dia que seu otimismo em alta vai contagiar quem esta ao seu lado no trabalho e lar. Boas notícias na área profissional e contar com entrada de dinheiro. Amor com mudanças positivas.
♑ CAPRICÓRNIO (22/12 a 20/01)
Sua energia esta elevada. Conseguirá visualizar respostas favoráveis nos negócios. Bons contatos profissionais e pessoais. Em alta compras, viagens e decisões positivas da família. Amor estável.
♒ AQUÁRIO (21/01 a 19/02)
Vênus em Libra traz novas chances nos negócios e aberturas para melhorar seus ganhos. Com a família precisará ser mais atencioso e dar apoio aos que estão com problemas. Amor neutro.
♓ PEIXES (20/02 a 20/03)
Um bom dia na área profissional e para melhorar suas finanças. Viva numa boa e, conte com apoio. Criatividade na vida familiar. Seu amor busca mais atenção e carinhos. Tente na loteria.
As previsões são do programa "Bom dia Astral", apresentado por Dirce Alves e Frank Alves há mais de 40 anos no rádio paranaense.