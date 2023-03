Signos: confira seu horóscopo desta quarta-feira (08)

Da Redação

Os nativos de Virgem ficam no alerta até às 11h45

Quem nasceu hoje

Seu espírito é imaginativo, estudioso, calmo, afável e inclinado às artes e ciências. É um empreendedor, o que fará abrir seu próprio caminho. O setor afetivo trará total satisfação. Independente, carismático e companheiro fiel.

Alerta

Os nativos de Virgem ficam no alerta até às 11h45, e a indicação é rotina no campo de trabalho. Após esse horário os cuidados serão dos librianos nos próximos dois dias no setor profissional e vida pessoal.

Áries – A fase pede que fique na rotina e não arrisque suas conquistas. Demonstre mais equilíbrio com a pessoa amada. Fique longe de fofocas no seu trabalho. Desfavorável para compras e viagens.

Touro – Período que deve evitar mudanças nos negócios ou trabalho. Mas, nada o impede de organizar as finanças e seu futuro profissional. Procure se comunicar melhor com a família e seu amor.

Gêmeos – Boas energias no trabalho e no setor financeiro, que voltam a crescer. Terá o apoio de sócios, colegas, da família e até de quem menos espera. Novidades no amor, melhora a convivência.

Câncer – Dia que vai esbanjar generosidade com a família e pessoas do convívio profissional. Vem mais sucesso no seu trabalho, negócios e entrada extra de dinheiro. Sintonia com seu amor.

Leão – A Lua no seu signo reforça a vontade de organizar e melhorar seu trabalho e negócios. Tire proveito da sua intuição e ganhe mais. Lute com garra pelos seus interesses materiais e afetivos.

Virgem – O seu dia será no alerta vai até as 11h45, a Lua traz problemas no relacionamento familiar e afetivo. Lute pelos seus interesses, mas não passe dos limites com gastos ou mudanças no trabalho.

Libra – Fase para organizar suas finanças, acertar o trabalho, negócios e explorar sua capacidade criativa para ganhar mais. Apoio da família, apenas não faça cobranças, pois entrará no alerta às 11h45.

Escorpião – Bons fluídos devem trazer paz, saúde e prosperidade. Chances de alcançar o que deseja no trabalho e nas finanças. Receberá apoio nos negócios. Conquista afetiva. Tente na loteria.

Sagitário – Clima agitado no seu lar, com chances de resolver muitos problemas, inclusive os financeiros. Oportunidades de trabalho em parceria com Câncer e Peixes. Clima de muita paixão com seu amor.

Capricórnio – Os trabalhos em equipe serão os mais lucrativos. Conseguirá resolver problemas da área profissional e visualizar entrada extra de dinheiro. Clima de paixão por Câncer e Touro. Mudanças no seu lar.

Aquário – A sua estrela esta brilhando nas finanças, pode negociar a vontade, inclusive com pessoas da família. O dinheiro está protegido. No amor sinal de rivalidade no seu caminho.

Peixes – Um trabalho extra será bem vindo, terá apoio para inovar sua vida profissional e financeira. Boa parceria com Sagitário, Gêmeos e Câncer. Solte toda a sua alegria com seu amor.

