Signos: confira seu horóscopo desta quarta-feira (08)

Quem nasceu hoje

É uma pessoa espontânea, e procura sempre ajudar os mais necessitados. Tem um forte senso de observação. Busca sempre novos desafios. Para ele nada é tão bom que não possa ser aperfeiçoado. Decidido, inteligente e vitorioso.

Alerta

Os virginianos passam o dia no alerta, e os astros aconselham rotina. Adie todo tipo de inovação profissional. Evite gastos fora do orçamento. Controle as críticas para não magoar a pessoa amada e família. Dê atenção à saúde.

Áries – Fase que deve colocar mais energia nos seus projetos e não esperar soluções rápidas. Evite se desentender com Virgem, Leão e Peixes. Não fique pegando no pé do seu amor.

Touro – Período movimentado no lar e decisões positivas em relação a compras, mudanças e até reformas. Levante o astral e espere entrada extra de dinheiro. Amor ousado, melhora o relacionamento.

Gêmeos – Marte, no seu signo traz chances de acertar problemas de convivência familiar e afetiva. Saia da rotina, pode negociar a vontade, viajar e ir as compras. Agito social. Boa saúde.

Câncer – Período para sair da rotina, ir as compras e realizar visitas. Novos negócios e melhora o ambiente profissional. A paixão dará o tempero que faltava com a pessoa amada. Pode contar com a sua família.

Leão – A Lua esta no seu signo e o dia será movimentado no lar e no trabalho. Pode realizar mudanças domésticas e contar com boas alterações na sua profissão. Sorte em jogos. Amor no comando do coração.

Virgem – Você ainda passa pelo alerta e não deve sair da rotina. Cuide mais do lado espiritual. Deve ter paciência com pessoas do trabalho. Com a família evite às críticas. Amor com ciúmes.

Libra – Dia positivo para novos compromissos profissionais, o sucesso esta em suas mãos. Confie nas mudanças que pretende realizar no setor financeiro. Dê mais atenção a nativos de Virgem e Peixes. Amor ousado.

Escorpião – Período que terá chances de mudar o rumo dos negócios e conquistar novos campos de ganho. Ótimo para aceitar apoio de Aquário, Gêmeos e Câncer. Agite a vida familiar. Amor com surpresas.

Sagitário – Seus horizontes profissionais vão se abrir em questões ligadas a novos negócios, início de sociedade ou parceria. O recado é que deve ganhar mais. No amor mais paixão.

Capricórnio – Mercúrio no seu signo, traz novos amigos, mudanças positivas no relacionamento com parentes, apoio para negócios com imóveis e construção. Receberá ajuda da família e do seu amor.

Aquário – Você precisará entender que deve cooperar com as pessoas que trabalham ao seu lado, assim como os familiares. Mercúrio, traz algumas exigências, seja prestativo e não espere colaboração.

Peixes – O Sol esta na sua desfavorável 12ª casa. Precisará de paciência e rotina no trabalho e lar até o dia 18. Releve problemas e não se sinta mal, enfrente com sensibilidade todos os entraves.

